En el Congreso

El Senado trata pliegos de jueces, “holdouts” y propiedad privada

La tanda de candidaturas para el Poder Judicial incluye a Walter Rodríguez para el juzgado federal No. 2 de Santa Fe y a Santiago Saux para Rafaela. Darán ingreso al pedido para retirar la de Verónica Michelli, que se tratará en la próxima sesión.