El presidente provisional del Senado de la provincia de Santa Fe, Felipe Michlig, recibió al intendente de Rosario, Pablo Javkin en un prolongado encuentro que versó sobre temas políticos. "Me debía una reunión con el referente de Unidos" remarcó el intendente rosarino al retirarse del Palacio Legislativo.
Michlig y Javkin en encuentro con ejes en temas políticos
Hablaron sobre la situación de Unidos, la reforma electoral en marcha y hubo un repaso de temas de la agenda legislativa. El rosarino estuvo acompañado por Roca y Bermúdez. El senador por autoridades de la Cámara Alta.
El encuentro debió haberse realizado la semana pasada pero fue postergado debido a la agenda legislativa. "Tuvimos más tiempo en este miércoles de receso" le dijo Javkin a El Litoral. El rosarino llegó acompañado por el diputado provincial Ariel Bermúdez y el presidente de CREO, el concejal Mariano Roca. Por temas de agenda no pudo estar el senador rosarino Ciro Seisas.
Michlig los recibió acompañado por el Secretario de Administración del Senado, Leonardo Stangaferro y el secretario del bloque radical, Ramiro Dallaglio. Dos dirigentes de origen radical que acompañan al sancristobalense en la tarea legislativa y partidaria.
"Siempre hay temas concretos para charlar. Para mí, lo más importante era aprovechar esta oportunidad que nos da el receso invernal para conversar con Felipe temas puntuales" marcó el rosarino al retirarse del Palacio Legislativo. No dejó de señalar a Michlig como "nuestro referente" dentro de Unidos, parafraseando al propio gobernador Maximiliano Pullaro. "Es importante tener una figura como la de Felipe en nuestro frente y uno aprovecha a venir un rato a charlar con él", le dijo a El Litoral.
Sin definiciones públicas de Javkin, durante el encuentro se habló de la situación política de la provincia, la relación con el gobierno nacional y de Casa Gris con los municipios, especialmente Rosario. No estuvo ajeno el tema de la reforma electoral en plena discusión legislativa. Allí, Michlig escuchó las apreciaciones de CREO el partido que tiene como referente principal al intendente rosarino.
El Senado fijó una preferencia para el futuro Código Electoral para la sesión del 23 del corriente. Allí convergen los proyectos de las bancadas justicialistas, radical y socialista (presentadas en ese orden temporal). El senador radical tomó nota de las acotaciones de Javkin.
No estuvo ausente de la charla una serie de proyectos en debate en Legislatura y que tienen interés del municipio de Rosario como las sanciones a trapitos pero también el futuro procedimiento en el fuero Contencioso Administrativo. Tras el encuentro, Javkin no quiso detenerse en esa temática para privilegiar el diálogo sobre temas políticos.
Michlig, además de presidente provisional del Senado, es el titular del radicalismo, una de las fuerzas principales de la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe donde también está CREO.
"Es muy importante para mí esta reunión. Primero por el afecto y el respeto que le tengo a Michlig; segundo en su rol de presidente del Senado y los temas legislativos que hacen a la órbita de las ciudades", destacó.
"La provincia está en todo un proceso de renovación institucional tras la reforma constitucional" recordó Javkin. "Analizamos cómo será la evolución de Unidos con vistas al año electoral", añadió. "Estoy muy abocado a la gestión de Rosario, pero es muy importante cada tanto poner la mirada en todo lo que es el mapa institucional y político de la provincia. Hacerlo con Felipe es un placer".
Al retirarse de Legislatura, Javkin recordó como se encuentra el debate por la autonomía rosarina, habilitada por la nueva Constitución. " Acabamos de tener un fallo muy importante que ratifica los alcances de esa ordenanza de autonomía y en la próxima elección vamos a incorporar la elección de estatuyentes locales para dictar nuestra primera carta orgánica. Es una vieja lucha de la ciudad de Rosario para recuperar algo que tuvo en 1933".