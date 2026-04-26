En la última sesión de la Cámara de Diputados, se votaron resoluciones de integrantes de cambios en las comisiones. Todo obedece a la licencia iniciada por la radical Ximena García quien está transitando la última etapa del embarazo. En los hechos, diputados radicales ocuparán la silla que dejará vacante la dirigente local durante los próximos meses. Semanas atrás había dejado la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública.
Movimientos en Diputados
Cambios radicales
La licencia de Ximena García obligó a redefinir lugares en comisiones y abrió un inusual dato personal en la Cámara baja.
Diputada provincial por Unidos, Ximena García
García será madre por segunda vez y en un caso inédito, sus dos hijos nacieron mientras ocupaba la banca como diputada.
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