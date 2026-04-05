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Tres santafesinos opinaron sobre YPF

El ministro de la Corte santafesina, Rubén Weder, fue uno de los firmantes de la presentación como tesorero de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Foto: Guillermo Di Salvatore.El ministro de la Corte santafesina, Rubén Weder, fue uno de los firmantes de la presentación como tesorero de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Foto: Guillermo Di Salvatore.
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La firma de tres abogados santafesinos que integran la conducción de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, está contenida en la presentación como amicus curiae realizada ante los juzgados de Nueva York que resolvieron el caso YPF ante el planteo de fondos buitres.

En el marco de grandes litigios internacionales como el de YPF, es común la presentación de escritos de amicus curiae por parte de expertos o asociaciones para aportar argumentos técnicos al tribunal, y así ocurrió con la Asociación.

"La potestad del gobierno federal que regula la ley de expropiaciones 21.499 pertenece al derecho público e integra el orden público argentino, no existiendo en el derecho privado ningún instituto similar cuyas reglas pueden aplicarse a la expropiación. Se inicia solo por una decisión soberana del Congreso, a través de una ley que declara la utilidad pública del bien a expropiar, se concreta en el acto administrativo que ejecuta la ley y se perfecciona con el pago de la indemnización. Todo ello siempre independientemente de la voluntad del expropiado, dando lugar a un procedimiento coactivo regulado por el derecho público", dice parte del documento que es citado en el fallo.

Entre los firmantes de la presentación está la rosarina Analía Antik, presidenta de la Asociación; el ministro de la Corte santafesina, Rubén Weder quien es tesorero de la entidad y Milagros Bordas, secretaria de Actas.

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