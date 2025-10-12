El Tribunal Electoral de la provincia declaró esta semana la caducidad del partido Frente Grande que en territorio santafesino había sido reconocido en 1995. Pasaron 30 años de la fuerza que tuvo concejales en varias ciudades, diputados provinciales e incluso una diputada nacional.
Ya no tiene el porcentaje mínimo de afiliaciones que establece la ley de partidos políticos. También cayó la autorización nacional.
En Santa Fe, el Frente Grande integrado por muchos dirigentes justicialistas que cuestionaron el modelo impuesto por Carlos Menem, integró varios frentes electorales, incluso el Frente Progresista respaldando especialmente la figura de Hermes Binner. En los últimos años era aliado del frente que encabezaba el justicialismo.
Ahora ya el número 41 que tenía el partido Frente Grande en la justicia electoral quedó vacante.
