Autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, realizaron este lunes, en Parque Ciudad Industria de Funes, la puesta en marcha de la operación logística provincial para el almacenamiento y distribución de medicamentos y productos médicos a más de 50 farmacias y droguerías de la red pública, para abastecer a más de 700 efectores de todo el territorio santafesino.
Santa Fe puso en marcha un nuevo sistema de logística sanitaria con críticas al gobierno nacional
Fue desde la ciudad de Funes, de donde partieron módulos de medicamentos que llegarán a 700 efectores. Los primeros envíos irán a Vera y Rufino. Fuerte incremento en la demanda y drástica baja en el aporte de Nación.
El operador logístico, que se incorpora por primera vez en la historia de la salud pública provincial, permitirá consolidar un nuevo esquema de recepción de estos grandes volúmenes de compras, almacenamiento, trazabilidad y distribución de medicamentos y productos médicos.
Tiene infraestructura para almacenamiento seguro, temperatura controlada y cadena de frío. La inversión provincial anual para implementarlo es de $ 2.334.400.000.
Hasta aquí la información oficial. En el acto, que se desarrolló en la fría mañana de este lunes, se destacó el hito que significa este nuevo sistema de distribución, que se suma al ahorro en la compra centralizada de medicamentos y el aumento de producción del Laboratorio Industrial Farmacéutico.
Pero también hubo un reclamo que se viene intensificando en las últimas semanas: el retiro de Nación en el ámbito de la salud.
“Esta es la caja de Remediar vacía, estos son los módulos que envía la provincia a los efectores”, dijo la ministra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio, que en los últimos días salió en varias oportunidades a reclamar con dureza por los recortes que “sin preaviso” sigue practicando el gobierno nacional.
Mientas tanto, la provincia registra un aumento de la demanda en efectores públicos, aún de personas que tienen obra social y de personas sin esa cobertura. La relación es 30-70 % y de este último grupo, un 25 % corresponde a afiliados al Pami.
A todo esto, la inversión provincial en medicamentos entre 2024 y 2026 alcanza los $ 64.268.929.926,92 e incluye la compra de tratamientos oncológicos, medicamentos de alto precio, insumos de salud sexual y reproductiva, y medicamentos esenciales. Todo esto ocurre en medio del retiro progresivo del Estado nacional.
Siguiendo con las cifras, a partir de las compras centralizadas la Provincia evitó un costo estimado de $ 525.249.574.644,61 respecto del valor de venta al público. Esta experiencia fue destacada en na de las reuniones del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que este mismo lunes celebró un nuevo encuentro.
De uno y otro lado
Rolvider Santacroce, intendente de Funes, abrió la lista de discursos para destacar la política que lleva adelante el gobierno de Maximiliano Pullaro y consignar el valor del parque industrial donde se desarrolló la actividad, y que “nos ha costado llevar adelante; desde el gobierno nacional no recibimos ni un saludo”.
Ciancio puso el foco en la caja Remediar que proveía el gobierno nacional desde el año 2002 y “hoy está vacía”. “Gracias a la definición de nuestro gobierno tenemos nuestra propia caja llena de medicamentos esenciales”.
“Cuando el gobierno nacional, el presidente Javier Milei nos ajusta, tenemos un gobernador que aporta para que estos fondos sean posibles”, concluyó la funcionaria.
A su lado y en esa línea, el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro reconoció que “la Argentina no la está pasando bien, los efectores públicos tienen más atenciones y pasamos de 10 millones de consultas a 13,200 millones”.
“Lo dijimos con mucha contundencia: mientras sea gobernador de esta provincia, a ningún santafesino le va a faltar un medicamento ni un alimento”. Pero “tenemos recortes del gobierno nacional que nos hacen cada vez más difícil sostener la eficiencia en los servicios públicos”.
En ese punto, reconoció que el sistema de compras centralizadas permitió “romper el tema de sobreprecios y el primer año logramos ahorrar un 82 % de lo que sale en el precio de lista.
En las últimas compras, ese ahorro fue de alrededor del 90 %”.
Volviendo al tema del programa Remediar, Ciancio evaluó que “como trabajadora de salud pública nunca imaginé que este programa hoy no existiría”. “Fue disminuyendo a un 55 % menos hasta recibir dos o tres unidades y luego desapareció”.
Remediar y vacunas
También hubo recortes en la provisión de medicamentos oncológicos, inmunosupresores y de salud sexual y “ninguna de estas medidas fue con preaviso”. “En todo el proceso utilizamos esta herramienta de compras centralizadas para reducir los costos”.
Lo mismo ocurre con las vacunas. Este año, Nación anunció el inicio de la campaña antigripal para comienzos de marzo pero las dosis llegaron “a cuentagotas” y, ante esta demora, la provincia se encontró vacunando a afiliados al Pami que es población prioritaria.
“Tenemos un stock crítico en un momento crucial en que la cobertura del calendario está por debajo de lo que corresponde”, advirtió la funcionaria. “Cuando pudimos comprar vacunas que no están en el calendario como la de dengue, fueron 168 dosis de las que colocamos 160 mil. Eso habla de la adherencia de la población a recibir las vacunas”.
Pero, “que las dosis del calendario estén en la heladera es responsabilidad del gobierno nacional”, remarcó.