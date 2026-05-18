Con presencia de Pullaro

Santa Fe puso en marcha un nuevo sistema de logística sanitaria con críticas al gobierno nacional

Fue desde la ciudad de Funes, de donde partieron módulos de medicamentos que llegarán a 700 efectores. Los primeros envíos irán a Vera y Rufino. Fuerte incremento en la demanda y drástica baja en el aporte de Nación.