Se politiza el Festival de doma de Diamante

Un sorprendente desfile de gauchos libertarios, de a caballo y amorosamente ataviados con finos estandartes morados, de cuidadas telas e hilos dorados bordados en sus fimbrias, desfilaron al paso en la la entrerriana ciudad de Diamante, en el marco de las celebraciones que se llevan a cabo junto a su famoso Festival de Doma y Folclore.
Las Fuerzas del Cielo que apoyan al presidente Javier Milei lograron politizar la celebración de destrezas ecuestres y música en vivo al sumarse -como si fueran una agrupación gaucha más- al desfile que recorrió las calles de esa ciudad portuaria, ubicada junto al Río Paraná e ingresó al campo donde se lleva a cabo la tradicional doma.
Los jinetes anarcocapitalistas fueron invitados, según subrayan en sus publicaciones en Entre Ríos, por la diamantina y tradicionalista Agrupación Punta Gorda, organizadora del desfile que esta vez adoptó un claro mensaje partidario. En Diamante LLA superó el 62% de los votos en los comicios de 2025.
Los jóvenes montados, unos 20 según las redes, siempre con pilchas criollas y consignas a favor del gobierno nacional, cabalgaron con los brillosos estandartes partidarios, similares a los que usaran los ejércitos romanos, según los saberes de la heráldica, de las aceptadas versiones hollywoodenses en tiempos del cinemascope, y del mismo paladar estético que los seguidores de Benito Mussolini, quienes buscaron emparentar al fascismo italiano con el perdido esplendor imperial.