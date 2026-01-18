#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Llegaron las Fuerzas del Cielo

Se politiza el Festival de doma de Diamante

Un desfile libertario a caballo sorprendió en una celebración tradicional entrerriana.

Jinetes libertarios desfilaron con estandartes en el festival de doma de Diamante.Jinetes libertarios desfilaron con estandartes en el festival de doma de Diamante.
Seguinos en

Un sorprendente desfile de gauchos libertarios, de a caballo y amorosamente ataviados con finos estandartes morados, de cuidadas telas e hilos dorados bordados en sus fimbrias, desfilaron al paso en la la entrerriana ciudad de Diamante, en el marco de las celebraciones que se llevan a cabo junto a su famoso Festival de Doma y Folclore.

Las Fuerzas del Cielo que apoyan al presidente Javier Milei lograron politizar la celebración de destrezas ecuestres y música en vivo al sumarse -como si fueran una agrupación gaucha más- al desfile que recorrió las calles de esa ciudad portuaria, ubicada junto al Río Paraná e ingresó al campo donde se lleva a cabo la tradicional doma.

Los jinetes anarcocapitalistas fueron invitados, según subrayan en sus publicaciones en Entre Ríos, por la diamantina y tradicionalista Agrupación Punta Gorda, organizadora del desfile que esta vez adoptó un claro mensaje partidario. En Diamante LLA superó el 62% de los votos en los comicios de 2025.

Los jóvenes montados, unos 20 según las redes, siempre con pilchas criollas y consignas a favor del gobierno nacional, cabalgaron con los brillosos estandartes partidarios, similares a los que usaran los ejércitos romanos, según los saberes de la heráldica, de las aceptadas versiones hollywoodenses en tiempos del cinemascope, y del mismo paladar estético que los seguidores de Benito Mussolini, quienes buscaron emparentar al fascismo italiano con el perdido esplendor imperial.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Río Paraná
Entre Ríos
Fiestas regionales
Javier Milei
Filtrado
Edición Impresa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro