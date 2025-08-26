Giaccone, sobre Región Centro y Litoral: "La mirada transversal vino para quedarse"
Con una agenda amplia y dinámica que tiene foco en cuestiones prioritarias para los gobiernos y busca ser cercana a la sociedad, la funcionaria valora el trabajo en común por sobre las pertenencias partidarias de sus integrantes y asegura que el país y la Nación "miran" estos alineamientos.
Claudia Giaccone, subsecretaria de Región Centro del gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Si se toma un mapa de la República Argentina con división política, se observan las separaciones entre una provincia y otra. Si a los distritos los agrupamos por regiones, los límites empiezan a cambiar. Al interior de un país históricamente centralizado, las regiones pulsan de norte a sur y de esta a oeste. Santa Fe integra dos de ellas: la Centro, junto a Córdoba y Entre Ríos, y la Litoral, con Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, y otra vez la provincia vecina al otro lado del Túnel Subfluvial.
Claudia Giaccone coordina por Santa Fe la actividad de las dos regiones y, en diálogo con El Litoral, desplegó los fundamentos y los hitos de una agenda dinámica, tanto que la trae hoy a Santa Fe, la llevará mañana a otra ciudad, más adelante a una provincia distinta y tal vez la obligue a cruzar alguna frontera nacional. Por caso, el miércoles y jueves la agenda la llevará a Rosario para participar del Congreso Internacional de Maíz, un evento de gran importancia para la región.
"Tengo una trayectoria de muchos años donde la cercanía con el territorio fue primordial", dice la dirigente de origen peronista, ex concejal y funcionaria en Casilda, ex diputada nacional y provincial, quien agradece en primer lugar "la convocatoria y la generosidad del gobernador Maximiliano Pullaro de invitarme a trabajar en este área que es mucho más amplia y requiere una gran integración".
La Región Centro ya lleva décadas de formación pero tuvo en los últimos años un impulso mayor.
El 16 de octubre se creó formalmente la Región Litoral, con el Museo de la Constitución de Santa Fe como fondo. Allí estuvieron los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hugo Passalacqua (Misiones) y el vicegobernador de Formosa, Eber Solis, en representación del mandatario de esa provincia, Gildo Insfrán.
- ¿Qué cambió en los últimos años?
- Primero, una decisión política muy fuerte: son tres gobernadores (Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio) que tomaron la decisión de que más allá de las referencias políticas de cada uno (Unidos-UCR, PJ y PRO), la defensa de los intereses del interior esté priorizada en sus gestiones. Y además, le dimos una densidad en el trabajo de cada área. Si no se da el salto de calidad de armar espacios regionales supra provinciales que garantice este trabajo conjunto, más allá de la gestión, son solo fotos.
- ¿Cuáles son los últimos hitos de esta integración?
- Acabamos de crear una Agencia Regional de evaluación educativa de la que participamos las tres provincias de Región Centro con un equipo de trabajo de nuestras gestiones con la colaboración de organismos nacionales e internacionales que van a aportar en los técnico para elaborar indicadores que permitan medir la calidad del aprendizaje. El mismo criterio se tuvo para el observatorio del impacto de la Inteligencia Artificial en el trabajo.
Todas las áreas priorizadas en la Región son las que puso en primer lugar nuestra gestión: seguridad, educación, producción. Acabamos de armar un comando conjunto entre San Francisco y Frontera, donde la complejidad del delito requería un accionar conjunto.
Con Entre Ríos estamos trabajando en el tema del deporte (el mismo día de la charla, Giaccone viajaba a Paraná como embajadora de la Copa Túnel Subfluivial Femenina).
El objetivo es que la integración sea de los pueblos y que la agenda esté cercana a sus intereses, que la sociedad comprenda que el trabajo que estamos haciendo va en su beneficio y nos sintamos una región.
- Si en la mesa de seguridad vial las tres provincias se ponen de acuerdo en pedir los mismos documentos, le vas a simplificar la vida a la gente. Lo estamos haciendo con una mesa de transparencia y transformación digital, y vamos por un registro común de proveedores.
Tenemos una matriz productiva, cultural y turística en común. En lo productivo vamos por mayor conectividad en infraestructura y logística. Santa Fe está priorizando sus puertos y Córdoba ya tiene un puerto seco en Santa Fe.
Lo estamos haciendo, como región, en Catamarca para que su producción salga por nuestros puertos y, a la vez, nuestras empresas puedan ser proveedoras del sector de la minería que prevé un crecimiento muy alto en el corto plazo.
También estamos en conversaciones con Tucumán para la salida de sus productos para exportación a través de nuestros puertos.
Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), en una reunión de la Región Centro.
- ¿Cuáles son las prioridades para la Región Litoral?
- Cuando se creó, lo primero que se planteó fue sumar a Córdoba porque queremos lograr un eje estratégico.
Queremos generar un directorio conjunto de nuestra oferta exportable y para eso vamos a buscar nichos en el exterior, pero como región. Lo estamos haciendo con Conesul, una región similar a la nuestra con cuatro estados del sur de Brasil. Ya firmamos la primera carta de intención e iniciamos una agenda de trabajo conjunto donde el comercio es el principal motor.
Fortalecemos este eje federal con el gabinete productivo, infraestructura, conectividad, logística y complementación productiva y exportación.
También la industria audiovisual va a tener un encuentro en Pulsar Santa Fe del 24 al 27 de septiembre en la ciudad de Rosario, con una fuerte presencia de Córdoba que tiene un liderazgo en esa materia.
- Pareciera no haber ningún tema por integrar en la región.
- Las defensorías del Pueblo acaban de firmar un acuerdo para trabajar en conjunto, nada más y nada menos que en los derechos de la ciudadanía.
Lo estamos haciendo en distintos ámbitos; algunos tienen productos más visibles y otros menos, pero se generó una dinámica muy importante. Ahora tenemos el Congreso Internacional del Maíz, que el año pasado se hizo en Córdoba, y este año es en Rosario, el próximo 27 y 28 de agosto. Santa Fe se convierte en un escenario internacional, pero lo hacemos como región.
Luego vendrá el congreso de Competitividad del Foro Empresarial porque la sociedad civil también integra nuestras mesas junto al sector universitario, el gremial y el profesional. Será en septiembre, en Córdoba, en el marco de la Semana de la Construcción.
- Es una agenda muy dinámica.
- Nuestras gestiones tienen una instancia regional cotidiana y eso es histórico. Esa sintonía que se dio entre los tres gobernadores bajó a los equipos. Siempre tenés competencia y acá pensamos que todos tenemos que ser tributarios de los beneficios, como la sintonía en el reclamo de las Cajas de Jubilaciones y la eliminación de las retenciones. Hoy vemos que los gobernadores han armado una propuesta política nacional en un momento muy difícil donde los algoritmos, quizás, son los de los extremos.
A esta defensa del federalismo que tenemos en el interior nos da una esperanza de que este modelo de desarrollo se traslade a nivel nacional y podamos recibir los recursos que generamos.
Tenemos gobernadores muy activos, líderes, jóvenes y con gestiones innovadoras.
- Gestiones que se desarrollan en partidos políticos distintos. Creo que es el mayor sello distintivo en momentos de dispersión y grieta.
- Cada uno tiene esa mirada al interior de su provincia porque sus coaliciones también son amplias en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Eso genera que más allá de tener miradas distintas sobre algunos temas, se puede gestionar que es resolver los problemas, y avanzar en lo que requiere el desarrollo de una comunidad. Asumimos (en diciembre de 2023) y en enero ya se estaban armado las mesas de Seguridad y de Producción. A los dos meses asumíamos la presidencia (de Región Centro) y Santa Fe convocó, en un acto en La Redonda, a intendentes, legisladores y al sector privado.
- Estamos por firmar, a través de cada ministro de ambiente o producción, el reconocimiento de los carné de pesca comunes a las distintas provincias. Es una decisión que va en línea con la visión de hacerle la vida más simple a los ciudadanos.
También estamos trabajando en la conectividad vía balsa para cruzar camiones entre Villa Ocampo y Bella Vista. Se hizo hace 60 años, duró dos y una inundación se llevó el puerto de La Forestal. Hay que cambiar normas, acondicionar el embarcadero y los puentes, hacer un convenio con el Ejército, pero significaría un ahorro de 300 km. para los camiones que van a Brasil o los que traen piedra o madera de Corrientes.
Esta mirada transversal y de región vino para quedarse. Se visibilizó muy fuerte y hoy la Argentina y el gobierno central la está mirando. Porque salen los tres gobernadores de Región Centro y marcan un posicionamiento nacional. Potencia a todos y nos da una esperanza de un reacomodamiento más federal de los recursos hacia adelante.
Los regionalismos, más allá de la formalidad, traen procesos transversales que nunca transitamos: las rutas y los trenes van hacia Buenos Aires pero hoy vemos decisión política y profundidad temática para sostener una mirada federal.
