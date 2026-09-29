Proyecto

Mahmud impulsa una mesa de trabajo para implementar la ley de licencias para abogados

La diputada provincial propuso reunir al Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Suprema y los Colegios de la Abogacía para avanzar en la implementación de la Ley N° 14.483. La norma, sancionada en agosto, establece un régimen de licencias para abogados, abogadas, procuradores y procuradoras ante situaciones de enfermedad, maternidad, paternidad, adopción y circunstancias familiares extraordinarias.