Federalismo, educación pública y obra pública

Los gobernadores de la Región Centro expusieron fuertes diferencias con la política económica nacional

Enfáticos discursos de Frigerio, Llaryora y Pullaro en el cierre de la reunión. "La Argentina no crece porque no piensa en federalismo" dijo el cordobés. El santafesino insistió en reclamar que Buenos Aires le quite el pie de la cabeza a la producción del interior.