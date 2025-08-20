#HOY:

Previo a la sesión en Diputados

El Gobierno evalúa dar un aumento a las prestaciones para personas con discapacidad

Lo anunció Manuel Adorni antes del inicio de una sesión parlamentaria que tratarán los vetos presidenciales contra las leyes de jubilación y la emergencia en discapacidad.

El Gobierno Nacional analiza aplicar un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad.
 15:18
Por: 

En la previa a la sesión de la Cámara de Diputados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció a través de sus redes sociales que el Gobierno Nacional analiza aplicar un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad.

Desde su cuenta de X, y a minutos de que la oposición intente rechazar los vetos presidenciales a las leyes de jubilaciones y a la emergencia en discapacidad, Adorni anticipó: “El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.

“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, aseveró.

En la misma línea, el funcionario afirmó: “Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”. “De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años”, aclaró.

Por último, y sin brindar mayor detalle, el vocero puntualizó: “Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos”.

El mensaje enviado desde el Ejecutivo está direccionado a los legisladores opositores aliados, que esperaban de la administración libertaria un gesto ante uno de los temas más sensibles que abordará el mediodía en el recinto.

Así, esperan poder alinear a propios y aliados y comprometerlos a reafirmar los vetos contra el aumento de jubilaciones y la reinstalación de la moratoria previsional.

