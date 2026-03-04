El gobierno habló de "desinformación" y explicó cómo cobrará el aumento la policía

Para frenar la desinformación y versiones malintencionadas, el gobierno de la provincia debió salir públicamente a aclarar cómo será el calendario de cobro de las mejoras salariales para las fuerzas policiales y penitenciarias.
Funcionarios provinciales de Seguridad y Economía explicaron que "la foto completa" del recibo más los incrementos prometidos se verá el 16 de marzo, cuando se cobren las mejoras por planilla complementaria. "Hubo versiones malintencionadas", se advirtió.
Cierta inquietud interna volvió a agitarse puertas adentro de la institución desde el fin de semana, en la medida en que los efectivos tomaban conocimiento de los recibos de sueldo correspondientes a febrero. De esa lectura surgía que no todos percibían el piso garantizado por el gobierno para desactivar el conflicto de 1.350.000 pesos.
Desde la sede de gobernación de Rosario, el ministro de Economía, Pablo Olivares; y la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Giorgina Orciani, explicaron este miércoles cómo cobrarán los agentes las mejoras aludidas.
Con un fuerte mensaje político, la funcionaria arrancó su exposición advirtiendo acerca de "un gran nivel de desinformación y versiones malintencionadas que pretenden quebrar nuestro plan de seguridad pública que hoy – sentenció- está más firme que nunca. Por eso traemos la voz del gobierno provincial", sostuvo.
En primer lugar, Orciani aclaró que las mejoras salariales "alcanzan a todas las jerarquías tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario. Ello – sostuvo- permite el crecimiento del salario desde la jerarquía más baja a la más alta".
En segundo término, aclaró que "la foto completa de cómo quedará constituido el haber de febrero la tendrán los efectivos el próximo 16 de marzo, cuando por planilla complementaria, perciban el resto de las mejoras".
"Allí – precisó-, encontrarán el retroactivo de la diferencia salarial de diciembre, también el retroactivo de la diferencia de la segunda cuota del aguinaldo 2025, además del retroactivo de enero y el aumento de sueldo correspondiente a febrero".
Finalmente, y tras ejemplificar con casos testigos cómo quedarán los ingresos de las determinadas jerarquías (ver aparte), reiteró que las mejoras se pagarán "en espejo" tanto para la policía como para el personal carcelario, y en el marco de "una política de bienestar que anunció el gobernador para recomponer una situación de demanda que consideramos legítima".
Por su parte, Olivares anunció que la provincia trabaja en un programa de desendeudamiento de los trabajadores, no sólo del sector policial sino de todo el ámbito público.
"Junto al agente financiero, implementaremos un plan orientado a que los trabajadores puedan cancelar viejas deudas que tuvieron con acreedores privados por motivos financieros, que hoy son descontados del recibo. Se trata de aliviar esa carga financiera tomada por los empleados públicos pero no a través de bancos, sino de otras entidades financieras y desde hace mucho tiempo", planteó.
Según adelantó, el gobierno trabaja en "líneas de financiamiento con plazos más extensos, con dos meses de gracia y con tasas promocionales".
Olivares reveló que "entre el 40 y 50% de los agentes públicos en general (tanto estatales como policías) tiene sus salarios afectados por los códigos de descuento por estas deudas financieras de las que hablamos".
Aclaró que la situación "es similar a la que se está dando en el resto del país, incluso en el sector privado", y enfatizó que la idea del gobierno provincial es "aliviar esa carga otorgando préstamos a tasas más bajas y con plazos más laxos".
Como cierre, Giorgina Orciani reivindicó "la política de escucha de la actual gestión", e insistió en remarcar "el gran nivel de desinformación" que predomina en las fuerzas y apuntó contra "quienes quieren desinformar y confundir . Nuestra idea es llevar claridad conceptual sobre los aumentos", concluyó.