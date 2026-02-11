Cambios en Cancillería

El Gobierno nacional designó a Leandro Fernández Suárez como embajador en México

A través de una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó cambios en delegaciones clave. Fernández Suárez asume el desafío de recomponer la relación bilateral con el gobierno de Claudia Sheinbaum.