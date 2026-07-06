El Gobierno nacional confirmó un nuevo cambio en el Ministerio de Salud. Guido Giana presentó su renuncia al cargo de secretario de Gestión Administrativa, considerado el virtual viceministro de la cartera, y será reemplazado por Rodrigo Sbarra.
Guido Giana dejó el Ministerio de Salud y Rodrigo Sbarra será el nuevo viceministro
El funcionario presentó su renuncia por motivos personales tras siete meses en el cargo. Luego confirmaron que Rodrigo Sbarra asumirá en su reemplazo para continuar la agenda de modernización de la cartera sanitaria.
La modificación será oficializada en las próximas horas mediante un decreto. Según informaron fuentes oficiales, Giana dejó el cargo por motivos personales luego de siete meses de gestión.
Cambio en la conducción
Giana había asumido en noviembre de 2025 para reemplazar a Cecilia Loccisano. Durante su gestión estuvo a cargo de la administración de la cartera encabezada por el ministro Mario Lugones.
Desde el Ministerio de Salud agradecieron su "trabajo, compromiso y profesionalismo" y señalaron que su labor permitió sentar las bases de la etapa de reformas impulsada por la actual gestión.
Quién es Rodrigo Sbarra
El reemplazante será Rodrigo Sbarra, quien hasta ahora ocupaba el cargo de subsecretario de Coordinación Administrativa dentro del mismo ministerio. Con su ascenso, el Gobierno busca garantizar la continuidad de las políticas en marcha.
Economista especializado en implementación de políticas públicas, Sbarra cuenta con una extensa trayectoria en la administración nacional. Durante la gestión de Mauricio Macri fue secretario de Coordinación del entonces Ministerio de Producción y también desempeñó funciones en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Continuidad de la gestión
Desde la cartera sanitaria indicaron que la incorporación de Sbarra permitirá profundizar el proceso de desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización del sistema de salud que impulsa el Gobierno nacional.
Según trascendió, la salida de Giana no respondió a diferencias internas. Tanto desde el Ministerio como desde el entorno del funcionario señalaron que la decisión estuvo vinculada a cuestiones personales y que mantiene una buena relación con el ministro Mario Lugones.