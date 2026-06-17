La contratación de Nación Seguros fue defendido por Martín Guzmán, quien declaró como testigo en Comodoro Py este miércoles por pedido de la defensa del expresidente Alberto Fernández. El exministro de Economía explicó qué buscaba la medida, dónde se aplicó y por qué sostuvo que la política pública protegía al Estado frente a riesgos sistémicos.
Martín Guzmán respaldó un decreto que complica a Alberto Fernández en la causa Seguros
El exministro de Economía respaldó en la Justicia el decreto del expresidente que obligó a las dependencias del Estado a asegurarse con Nación Seguros, empresa del Estado vinculada al Banco Nación.
Guzmán sostuvo ante la Justicia que el decreto 823/2021 obligó a que las dependencias y organismos del Estado nacional contrataran sus pólizas con Nación Seguros, la empresa estatal vinculada al Banco Nación. El testimonio respondió a un pedido de la abogada Mariana Barbitta, que representa al expresidente.
El exfuncionario señaló que la norma tenía una racionalidad orientada a resguardar el interés del Estado frente a eventos extremos y explicó cómo, según su criterio, el Estado se autoaseguraba con la medida. Ese argumento formó el núcleo del respaldo judicial que ofreció en la audiencia.
En su exposición Guzmán también defendió el trámite administrativo previo al decreto y afirmó que no habría firmado la medida si no estuviera concluido el proceso correspondiente, aportando así un aval técnico a la firma presidencial.
Los argumentos técnicos que presentó
“Con este decreto, el Estado le paga al propio Estado, se autoasegura”, dijo Martín Guzmán, exministro de Economía, al describir la lógica detrás de la obligación de Contratar con Nación Seguros. El exfuncionario explicó que ante un shock sistémico las aseguradoras privadas podrían no estar en condiciones de cubrir daños.
Guzmán sostuvo que la política pública era positiva porque defendía los intereses del Estado Nacional y añadió que la medida buscaba garantizar la continuidad de coberturas esenciales para dependencias críticas.
También afirmó que el proceso administrativo previo se realizó en forma correcta y que, por esa razón, el decreto pudo llegar a la firma presidencial sin observaciones que impidieran su promulgación.
Las vinculaciones señaladas en el expediente
La investigación judicial indaga presuntas irregularidades en las contrataciones de Seguros del Estado y puso bajo la lupa la intermediación de brokers en un mercado reducido a una sola opción. En el expediente figura a Héctor Martínez Sosa como uno de los intermediarios favorecidos.
Según el sumario, Martínez Sosa creció en ese negocio y mantuvo cercanía con el entonces presidente; la causa incluye chats en los que la entonces secretaria presidencial María Cantero se queja por cambios en la asignación de contratos y recibe respuestas del expresidente Alberto Fernández.
El procesamiento inicial dictado por el juez Sebastián Casanello por negociaciones incompatibles fue confirmado por la Cámara Federal, aunque luego el fiscal Jose Agüero Iturbe no sostuvo la acusación y la Cámara de Casación revocó el procesamiento y ordenó la falta de mérito.
Por ahora, y según el expediente, el expresidente sigue siendo investigado en primera instancia, mientras el testimonio de Guzmán aporta un respaldo técnico al decreto que obligó a las dependencias estatales a Contratar con la empresa estatal vinculada al Banco.