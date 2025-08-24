El escándalo sanitario complica a Casa Rosada

El Gobierno de Milei enfrenta su peor crisis a dos semanas de las elecciones en provincia de Buenos Aires

Al caso del Fentanilo contaminado se sumó la causa por los presuntos sobornos en la ANDIS, precisamente cuando en el Senado nacional podría caer el veto a la Emergencia en Discapacidad. Un clima político que enturbia la campaña de LLA rumbo a los comicios de medio término.