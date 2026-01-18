Las 100 localidades más expuestas al riesgo hídrico: qué obras hizo el Gobierno provincial

El Gobierno provincial informó que durante el último año fortaleció la infraestructura hídrica en las 100 localidades santafesinas consideradas de mayor vulnerabilidad ante lluvias abundantes y eventos extremos. Las tareas fueron coordinadas por la Secretaría de Recursos Hídricos, bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas.
Según detalló el ministro Lisandro Enrico, la estrategia busca anticiparse a los escenarios críticos con obras que mejoren el escurrimiento y reduzcan el impacto de los excedentes. “En épocas de sequía es fundamental avanzar con la ejecución de obras hídricas”, sostuvo, al explicar la prioridad fijada por Maximiliano Pullaro.
Limpieza y acondicionamiento de canales en 100 localidades vulnerables.
Un mapa de riesgo
Enrico remarcó que el territorio santafesino es particularmente propenso a anegamientos e inundaciones, y precisó que dentro de las 365 localidades de la provincia se identificaron 100 con mayor nivel de riesgo. En ese universo, 65 cuentan con obras ejecutadas o en ejecución, mientras que otras 34 tienen proyectos bajo evaluación.
Durante 2025, el plan incluyó defensas perimetrales, desagües pluviales y limpieza de canales, con el foco puesto en sostener la capacidad de drenaje y evitar que una tormenta fuerte se convierta en una emergencia generalizada. También se avanzó con planes directores donde faltaban herramientas de ordenamiento.
Defensas y drenajes: el plan busca reducir anegamientos en puntos críticos del mapa.
Proyectos, planes y respuestas rápidas
El Ministerio de Obras Públicas señaló que, además de las obras, se trabajó sobre la planificación: evaluación de nuevas intervenciones y elaboración de esquemas técnicos para localidades que no contaban con lineamientos integrales. La idea, explicaron, es que cada municipio o comuna tenga un marco claro para decidir dónde y cómo intervenir.
En paralelo, se planificaron obras de emergencia para ocho localidades afectadas por inundaciones a lo largo del año. Entre los casos mencionados figuran María Teresa, Vera y La Chispa, que recibieron Aportes del Tesoro Nacional para múltiples trabajos que actualmente están en ejecución.
Gobernanza hídrica
El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, sostuvo que el proceso de priorización tuvo un fuerte componente territorial. Recordó que en 2024 se realizaron Jornadas de Gobernanza Hídrica en las siete regiones de la provincia, con comités de cuenca, productores y representantes de gobiernos locales, para identificar los puntos más expuestos.
Las 100 localidades más expuestas al riesgo hídrico: qué obras hizo el Gobierno provincial
Ya en 2025, y en articulación con la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, se volvió a trabajar con cada localidad en la elaboración de planes de contingencia. El objetivo fue reforzar capacidades para prevenir, responder y actuar cuando el clima se vuelve extremo y el margen de reacción se achica.
Mijich subrayó que la mirada debe ser integral: aplicar los lineamientos de la Ley Provincial de Aguas N° 13.740, fortalecer el ordenamiento territorial y consolidar sistemas de alerta temprana. En esa combinación, la infraestructura deja de ser un parche y pasa a ser una política sostenida.
Santa Fe sabe que el agua no avisa dos veces: el desafío es que la obra llegue antes que la emergencia.