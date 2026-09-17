Modificación al régimen tributario

El Senado convirtió en ley el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

La Cámara alta aprobó el nuevo proyecto por 44 votos a favor y 23 en contra, buscando incorporar dólares al sistema financiero. Previamente, también se aprobó el traspaso a CABA de la competencia en la investigación de delitos no federales cometidos por menores.