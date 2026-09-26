El Gobierno de Santa Fe formalizó la asignación de 9.900 horas cátedra docentes de carácter interino para el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2026 en el Instituto de Seguridad Pública (I.Se.P.).
El gobierno santafesino autorizó 9.900 horas cátedra para el Isep para lo que resta de 2026
La provincia aprobó horas docentes interinas para el segundo cuatrimestre y garantizó la continuidad de carreras y capacitaciones del Instituto de Seguridad Pública.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 2001/2026 y tiene como objetivo atender las necesidades docentes previstas en la planificación académica de la institución para garantizar la continuidad de las distintas propuestas de formación.
Las horas autorizadas estarán destinadas a cubrir la carga necesaria para el desarrollo de carreras, cursos y trayectos formativos durante la segunda parte del año. La designación bajo la modalidad interina permite cubrir transitoriamente las horas cátedra vacantes.
El régimen para este tipo de designaciones tiene como antecedente el Decreto N° 2441/10, que estableció el marco para la cobertura de horas docentes interinas en el ámbito del I.Se.P.
De acuerdo con el decreto, la asignación busca asegurar la disponibilidad de docentes necesaria para sostener el calendario académico y el funcionamiento de las distintas instancias de formación.
Cinco áreas
Las 9.900 horas cátedra tendrán alcance sobre cinco dependencias del Instituto de Seguridad Pública. Se trata de la Escuela de Policía, la Escuela Superior de Seguridad Pública, la Escuela de Especialidades en Seguridad, la Escuela de Investigaciones y la División Extensión Comunitaria.
La distribución contempla distintas etapas y modalidades de capacitación. En ese esquema se incluye tanto la formación inicial como las instancias destinadas al perfeccionamiento, la capacitación especializada y los trayectos vinculados con las tareas de investigación.
También forma parte de la asignación la División Extensión Comunitaria, dentro de la estructura académica contemplada por el I.Se.P.
La designación de los docentes que ocuparán las horas autorizadas se realizará mediante Resolución de la Dirección General del I.Se.P., con intervención previa del Consejo Interinstitucional.
El procedimiento se encuadra en las atribuciones establecidas por la Ley Provincial N° 12.333, que establece el funcionamiento del Instituto de Seguridad Pública como un ente estatal descentralizado, con personalidad jurídica, recursos propios y autogestión.
Según el marco legal citado en el decreto, corresponde a la Dirección General del I.Se.P. el gobierno y la administración de la institución, además de la planificación, organización, desarrollo, supervisión y control de sus actividades educativas.
El Consejo Interinstitucional, por su parte, avaló la asignación de las 9.900 horas cátedra para atender la carga docente prevista durante el segundo cuatrimestre.
Sueldos y presupuesto
El decreto también establece el marco para el pago de los docentes que sean designados. Las remuneraciones correspondientes a las horas cátedra del I.Se.P. se encuentran equiparadas con los parámetros salariales vigentes para el personal docente del Ministerio de Educación de Santa Fe.
El esquema contempla además la liquidación mensual proporcional del Sueldo Anual Complementario (SAC) y de la Licencia Anual Ordinaria, de acuerdo con el régimen establecido para estos docentes.
Para concretar la liquidación y el pago de los haberes, el artículo 3° del decreto autoriza a la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia y Seguridad a realizar las acciones administrativas correspondientes.
En el trámite administrativo intervinieron la Subsecretaría de Formación y Carrera Policial, la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera y la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia y Seguridad.
También tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que emitió el Dictamen N° 2454/26. A su vez, las Secretarías de Recursos Humanos y Función Pública y de Hacienda del Ministerio de Economía participaron del procedimiento sin formular observaciones.
El Decreto 2001/2026 se encuadra en el artículo 107 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, la Ley N° 12.333 y la Ley N° 14.224.
La norma lleva la firma del gobernador de Santa Fe y el refrendo de los ministros de Justicia y Seguridad y de Economía. De esta manera, quedó formalizada la asignación de las horas docentes interinas previstas para el segundo cuatrimestre de 2026 en las distintas áreas de formación del Instituto de Seguridad Pública.