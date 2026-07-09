El presidente de la Nación, Javier Milei, se presentó este miércoles por la medianoche en la ciudad de Tucumán en el marco de la conmemoración del 210° aniversario de la declaración de Independencia.
Milei firmó las actas protocolares por el 9 de Julio, brindó un discurso y regresó a Buenos Aires
El presidente argentino participó de la vigilia por el 210° aniversario de la celebración de la Independencia en la capital tucumana.
Ya en horas de la madrugada del 9 de Julio, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y luego se procedió a la firma de las actas protocolares en el Salón de Jura. La actividad contó con la firma del Libro Histórico por parte del Presidente y una ofrenda floral a los Próceres.
El acto formal no se extendió más que a estos simples rituales, pero significó una novedad ante la ausencia del mandatario en tierras tucumanas durante 2025 y el regreso tras la firma del bautizado “Pacto de Mayo”, pero rubricado en julio de 2024.
Milei también brindó un discurso de aproximadamente 20 minutos en el que recordó que “como cada 9 de julio, la Argentina celebra su gesta de emancipación. A partir de ese momento, se puso fin a una era de tiranía y el país comenzó a recorrer el camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el principal desafío. Y debe ser el principal norte”.
En relación a lo contemporáneo, también dedicó un pasaje: “Le queríamos sacar la bota a las provincias que fueron sometidas. Y ese pacto pasó a propuestas concretas. También evitamos una hiperinflación. Hicimos el ajuste más grande de la humanidad, sacamos el cepo, aprobamos el RIGI”.
Tras la foto buscada junto al local Osvaldo Jaldo y una importante lista de gobernadores, ya pensando en las eventuales alianzas del 2027, Milei regresó a Buenos Aires.
La presencia presidencial, que contó con cruce renovado ante la vice Victoria Villarruel, pudo haberse visto complicada si Milei finalmente asistía a las celebraciones por el 4 de julio en el marco del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos.
Los gobernadores presentes
El presidente estuvo acompañado por 12 dirigentes: Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco) y Elias Suárez (Santiago del Estero).
La nómina en cuestión fortalece la coyuntural estrategia política del oficialismo nacional que ya mira hacia las elecciones nacionales y provinciales del 2027, donde Milei buscaría la reelección y pisar más fuerte en los ejecutivos provinciales, pero contrasta con la del 2024
Hace dos años, el “Pacto de Mayo” contó con gobernadores de 18 provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La seguridad
Para el operativo de seguridad, las autoridades tucumanas dispusieron un despliegue de más de 2.000 efectivos policiales, con controles terrestres y aéreos y la prohibición de venta y consumo de alcohol en los alrededores de la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán.