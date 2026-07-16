El presidente Javier Milei encabezó este jueves el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio y, además de defender el rumbo económico de su gestión, protagonizó un fuerte cruce con un asistente que lo interrumpió durante su discurso. La respuesta del mandatario, en la que le dijo "si no te gusta, andate a Cuba", fue uno de los momentos más comentados de la jornada.
Milei protagonizó un cruce con un asistente: "Si no te gusta, andate a Cuba"
El presidente Javier Milei defendió la propiedad privada durante un acto en la Bolsa de Comercio y protagonizó un tenso intercambio con un asistente que interrumpió su discurso. Allí aseguró que buscará la reelección en 2027 y afirmó que en Argentina "se vienen 100 años de liberalismo".
Durante una exposición centrada en la economía, Milei volvió a reivindicar el derecho a la propiedad privada y cuestionó a quienes impulsan políticas que, según sostuvo, atentan contra ese principio. "Los que se oponen a la defensa férrea del derecho de propiedad... está claro que son los enemigos del progreso, son los responsables de la decadencia argentina", afirmó al referirse a la postergación del tratamiento en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Además, acusó a gobiernos anteriores de haber vulnerado ese derecho. "Los gobiernos se han dedicado a robar a los argentinos, a vulnerar el derecho a la propiedad. Proteger el derecho a la propiedad es lo que nos va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente", sostuvo.
El cruce con un asistente
Mientras desarrollaba su exposición, una persona del público lo interrumpió con el grito: "Como ahora, terminala". Lejos de ignorar el comentario, el Presidente respondió de inmediato. "No solo no voy a terminar, voy a seguir hablando y después voy a ir por otro mandato", retrucó.
Luego elevó el tono y lanzó una frase que generó aplausos entre los asistentes. "Y tenemos para 100 años de liberalismo; así que, si no te gusta, andate a Cuba". El intercambio se convirtió en el momento de mayor repercusión del acto y fue uno de los pocos pasajes que despertó una reacción espontánea del auditorio.
Minutos después, el mismo asistente volvió a interrumpir al mandatario mientras hablaba de las reformas económicas y la desregulación impulsada por el Gobierno. En esa oportunidad, Milei respondió con otra frase dirigida al manifestante.
"Si no te gusta, andate, kuka".
Quién es el hombre que increpó a Milei
Tras el acto, el ingeniero Jorge Castellanos, identificado como el asistente que interrumpió el discurso presidencial, explicó los motivos de su reacción y cuestionó con dureza al Gobierno.
En declaraciones a La Nación, aseguró que, tras el episodio, le pidieron que no hiciera más declaraciones. "Me han mandado a que me calle la boca, porque si no acá se arma un quilombo que no te podés dar una idea", afirmó.
Castellanos, de 80 años, sostuvo que decidió manifestarse porque no comparte el diagnóstico económico del Presidente. "En mis 80 años de vida he visto lo que está ocurriendo en el país. Miente continuamente. La pobreza ha aumentado, las fábricas cierran, se quedan sin laburo; y este viene a hablar con teorías de mierda", expresó.
El ingeniero también contó que integra la Bolsa de Comercio desde hace "más de 30 años" y cuestionó el fuerte operativo de seguridad desplegado para el acto. "Había una terrible cantidad de custodios, policías encubiertos, otros no encubiertos y tipos de civil. Lo único que faltaba era que viniera el FBI", ironizó. Antes de finalizar la entrevista, dejó además una definición política.
"El mejor presidente en 50 años, cuando estaba vivo, fue Néstor Kirchner. No hablo más", concluyó.
Defensa de la propiedad privada y reelección
En el tramo final de su discurso, Milei volvió sobre la importancia del derecho de propiedad y cuestionó a quienes se oponen al proyecto de ley que busca reforzar esa garantía. "Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son la decadencia argentina", afirmó.
Y agregó: "Si violentamos el derecho de propiedad, no hay incentivos a ahorrar. Históricamente los distintos gobiernos en la Argentina se dedicaron a robarles a los argentinos y vulnerar ese derecho, pero al mismo tiempo tienen que financiar la inversión, y aquel que invierte tiene que poder capturar los resultados de esa inversión".
Durante la exposición también volvió a mostrarse confiado en obtener un segundo mandato presidencial. "Después voy a ir por otro mandato", afirmó, al tiempo que aseguró que en la Argentina "se vienen 100 años de liberalismo".
El Presidente destacó además el potencial del campo, el desarrollo de Vaca Muerta y las exportaciones energéticas como motores del crecimiento económico. También sostuvo que, si logra la reelección, avanzará con una fuerte reducción de impuestos y afirmó que podría devolver 500.000 millones de dólares a los argentinos mediante una menor carga tributaria.
Antes de finalizar su discurso, llamó a los empresarios a competir sin depender de la protección del Estado.
"Llegó la hora. Salgan a competir", concluyó.