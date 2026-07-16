Discurso presidencial

Milei protagonizó un cruce con un asistente: "Si no te gusta, andate a Cuba"

El presidente Javier Milei defendió la propiedad privada durante un acto en la Bolsa de Comercio y protagonizó un tenso intercambio con un asistente que interrumpió su discurso. Allí aseguró que buscará la reelección en 2027 y afirmó que en Argentina "se vienen 100 años de liberalismo".