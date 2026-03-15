Javier Milei viaja a Córdoba para disertar ante empresarios en la Bolsa de Comercio

El presidente de la Nación, Javier Milei, viajará el lunes a la provincia de Córdoba para participar de una actividad organizada por la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde brindará una exposición ante empresarios y dirigentes del sector productivo.
El presidente participará de un encuentro con representantes del sector productivo en la capital cordobesa, donde expondrá sobre la situación económica del país y las perspectivas de su gestión.
El presidente de la Nación, Javier Milei, viajará el lunes a la provincia de Córdoba para participar de una actividad organizada por la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde brindará una exposición ante empresarios y dirigentes del sector productivo.
El encuentro está previsto en la sede de la entidad y forma parte de una agenda de diálogo con referentes del ámbito económico.
La actividad se realizará luego de la participación del mandatario en un foro económico internacional en Madrid, donde cerró un encuentro dedicado al análisis de las políticas de mercado y el escenario global. Tras ese viaje, el jefe de Estado retoma su agenda local con una serie de actividades vinculadas al sector privado y a la evolución de la economía argentina.
El acto en la Bolsa de Comercio reunirá a empresarios, representantes institucionales y referentes del ámbito productivo de la provincia. Allí, Milei ofrecerá una exposición centrada en la situación económica del país, el rumbo de su programa de gobierno y las perspectivas de crecimiento en el mediano plazo.
Este tipo de encuentros suele ser utilizado por las entidades empresariales como espacios de intercambio entre el sector privado y los responsables de las políticas públicas. En ese marco, la presencia del presidente permitirá abordar temas vinculados con el funcionamiento de la economía, el clima de inversiones y los desafíos que enfrenta la actividad productiva.
Desde el Gobierno señalaron que la exposición se enmarca dentro de una agenda orientada a explicar las principales líneas del programa económico. Entre los ejes habituales de estos encuentros figuran la política fiscal, el proceso de desregulación de distintos sectores y las medidas destinadas a impulsar la actividad privada.
Durante las últimas semanas, el presidente mantuvo contacto con empresarios e inversores tanto en el país como en el exterior. En distintos foros, el mandatario ha planteado que su administración busca avanzar en reformas estructurales orientadas a reducir la intervención del Estado en la economía y generar condiciones para atraer inversiones.
La visita del jefe de Estado a Córdoba se produce en un contexto de debate entre el Gobierno y distintos sectores empresariales en torno al rumbo de la política económica. Algunas cámaras industriales y representantes de pequeñas y medianas empresas manifestaron preocupación por el impacto de la apertura comercial y la evolución de la actividad en determinados rubros.
Por su parte, el presidente ha sostenido que el proceso de reformas apunta a modificar los incentivos de la economía y a promover una mayor competencia entre sectores productivos.
En distintos discursos y entrevistas, Milei señaló que los cambios estructurales pueden generar transformaciones en la estructura económica, aunque considera que en el largo plazo contribuirán a mejorar la eficiencia y el crecimiento.
En ese marco, el Gobierno también viene participando en foros y encuentros empresariales tanto en Argentina como en el exterior. El objetivo, según explicó el propio mandatario en diversas oportunidades, es presentar el programa económico ante potenciales inversores y promover nuevas oportunidades de negocios en el país.
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