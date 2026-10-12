Entrevista

Milei respaldó a Caputo, negó una recesión y aseguró que buscará la reelección en 2027

El Presidente calificó como un “disparate” las versiones sobre una posible salida del ministro de Economía. También defendió su diagnóstico sobre la actividad, anticipó que el Gobierno ya diseña su estrategia para 2027 y afirmó que cuenta con recursos para enfrentar una eventual corrida cambiaria.