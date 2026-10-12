Javier Milei descartó una posible salida del ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó las versiones sobre diferencias internas en el Gobierno y aseguró que su equipo ya trabaja en la estrategia para 2027. En una entrevista con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, el Presidente también defendió su diagnóstico sobre la actividad económica y sostuvo que la Argentina mantiene perspectivas de crecimiento, pese a las dificultades que atraviesan algunos sectores.
Milei respaldó a Caputo, negó una recesión y aseguró que buscará la reelección en 2027
El Presidente calificó como un “disparate” las versiones sobre una posible salida del ministro de Economía. También defendió su diagnóstico sobre la actividad, anticipó que el Gobierno ya diseña su estrategia para 2027 y afirmó que cuenta con recursos para enfrentar una eventual corrida cambiaria.
Consultado sobre los rumores que ubicaban a Caputo fuera del Gobierno, Milei fue tajante. Los calificó como “una pelotudez del tamaño de una casa” y afirmó que mantiene una relación de plena sintonía con el funcionario.
“Yo tengo una relación simbiótica con Toto Caputo”, aseguró. Para explicar ese vínculo, relató una situación en la que ambos coincidieron en el planteo de una medida económica, pese a que el resto del equipo no lograba ponerse de acuerdo.
El mandatario sostuvo que existe una división de tareas dentro de la administración: mientras él se ocupa de la gestión y de la denominada batalla cultural, otra mesa aborda las cuestiones políticas. Sin embargo, remarcó que la decisión general del Gobierno depende de él y negó que haya un cuestionamiento interno al ministro.
Qué dijo sobre la actividad económica
Durante el reportaje, Feinmann también le preguntó si la Argentina está en recesión. Milei respondió que el análisis debe considerar la magnitud de las variaciones de la actividad y cuestionó el uso de indicadores desestacionalizados en una economía que, según su interpretación, atraviesa cambios estructurales.
El Presidente sostuvo que la apertura comercial, la incorporación de tecnología, la baja de impuestos y las desregulaciones están modificando el funcionamiento de distintos sectores. En ese escenario, reconoció que hay actividades que crecen y otras que atraviesan dificultades, pero negó que el país tenga un problema generalizado de empleo.
Como ejemplo, mencionó el efecto de las variaciones en los precios de la energía sobre las decisiones de producción de las empresas. Según explicó, una fábrica puede optar por detener temporalmente su actividad en los meses en que sus costos energéticos son más elevados, lo que puede incidir en las estadísticas mensuales.
Milei también defendió las perspectivas de crecimiento de su gestión. Afirmó que, tomando las estimaciones de mercado que mencionó en la entrevista, la economía podría acumular un crecimiento de entre el 16% y el 20% en cuatro años. Se trata de una proyección planteada por el Presidente, que vinculó con las reformas económicas y las inversiones previstas.
Los recursos para enfrentar una corrida
Otro de los tramos de la entrevista estuvo dedicado a la situación financiera y a la capacidad del Gobierno para responder ante una eventual corrida cambiaria.
Milei aseguró que cuenta con herramientas y recursos que, según su cálculo, equivalen a unos 125.000 millones de dólares para enfrentar una situación de ese tipo. En su enumeración incluyó mecanismos de refinanciación de vencimientos, dólares adquiridos, acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos, operaciones de dólar futuro y los ingresos previstos por el comercio exterior.
El Presidente aclaró que no está anticipando una nueva corrida, sino que busca contar con instrumentos para responder si se produce. También contrastó esa capacidad con la situación del año anterior, cuando, según su relato, el Gobierno debió afrontar una fuerte presión cambiaria en un contexto político y legislativo más adverso.
Las cifras expuestas durante la entrevista corresponden al cálculo presentado por Milei e incluyen instrumentos y flujos de distinta naturaleza; no equivalen necesariamente a reservas líquidas disponibles de manera inmediata.
La apuesta por 2027
En el tramo político, el Presidente afirmó que el Gobierno ya está diseñando su estrategia para 2027 y se mostró convencido de que podrá ganar las próximas elecciones presidenciales.
“Si no creyéramos que vamos a ganar, no vamos a ir a jugar”, sostuvo. También señaló que espera fortalecer la representación oficialista en el Congreso para avanzar con las medidas de su programa.
Milei vinculó sus expectativas políticas con una eventual mejora de la actividad, la recuperación del salario real, la expansión del crédito y el ingreso de inversiones. Entre los factores que mencionó incluyó las privatizaciones, las obras viales y los proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Las definiciones del Presidente combinaron una defensa del rumbo económico, un respaldo explícito a Caputo y un mensaje de confianza electoral. Al mismo tiempo, dejaron planteado el contraste entre las proyecciones oficiales y las dificultades que enfrentan las actividades que todavía no muestran una recuperación sostenida.