Asamblea Anual

Caputo viaja a Bangkok con la revisión del FMI abierta y la actividad económica en la mira

El ministro de Economía tiene previsto reunirse con Kristalina Georgieva. El martes, además, el Fondo actualizará su previsión de crecimiento para Argentina, hoy en 3,5%, frente al recorte de expectativas que hizo el mercado local y el Banco Mundial.