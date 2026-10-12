Luis Caputo viaja a Bangkok con dos discusiones abiertas con el Fondo Monetario Internacional: cerrar la tercera revisión del acuerdo y conocer cuánto corregirá el organismo su pronóstico para una economía cuya desaceleración ya forma parte de las conversaciones con el Gobierno.
Caputo viaja a Bangkok con la revisión del FMI abierta y la actividad económica en la mira
El ministro de Economía tiene previsto reunirse con Kristalina Georgieva. El martes, además, el Fondo actualizará su previsión de crecimiento para Argentina, hoy en 3,5%, frente al recorte de expectativas que hizo el mercado local y el Banco Mundial.
La revisión quedó pendiente después de que la misión encabezada por Joyce Wong trabajara en Buenos Aires entre el 21 y el 29 de septiembre. Dos días después, la vocera del organismo Julie Kozack confirmó que las conversaciones continuarían durante “las próximas semanas” con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel de staff.
“Varias de las cuestiones planteadas van a formar parte de las discusiones entre el staff y las autoridades”, señaló entonces Kozack al ser consultada por la contracción del PBI, la inversión, el consumo, la pobreza y el empleo. También explicó que el objetivo compartido es ampliar un crecimiento hasta ahora concentrado principalmente en energía, minería y agricultura.
La definición marcó un cambio de énfasis respecto de septiembre. El 10 de ese mes, frente a consultas por la debilidad de la industria y la construcción, la misma vocera había advertido que podían existir “altibajos en los datos mensuales individuales” y que el Fondo miraba principalmente la trayectoria general de la economía.
Ahora Caputo volverá a encontrarse con la directora gerente Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, que se desarrollarán en Tailandia entre el 12 y el 18 de octubre. También tiene previstas reuniones con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga, y el presidente del BID, Ilan Goldfajn, además de encuentros del G20 y con el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo.
Deterioro en las expectativas privadas
La agenda tiene una coincidencia particular: el mismo martes en que Caputo llegará a Bangkok, el FMI publicará su nuevo World Economic Outlook (WEO), cuya conferencia de presentación está programada para las 9 de la mañana de Tailandia.
La última estimación oficial del organismo, difundida en julio, proyectó para Argentina un crecimiento de 3,5% en 2026 y de 4% en 2027. “Seguimos proyectando un crecimiento de 3,5% en 2026”, ratificó entonces Kozack.
Desde entonces, las expectativas se deterioraron. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central la semana pasada mostró que las 44 consultoras, centros de investigación y entidades financieras participantes esperan ahora que el PBI crezca apenas 1,5% en 2026, 0,6 puntos menos que en el relevamiento anterior. Entre los diez analistas con mejores antecedentes, la proyección baja incluso a 1,2%.
El INDEC ya confirmó la primera parte de ese freno: el PBI del segundo trimestre creció 2% interanual, pero cayó 0,6% frente a los primeros tres meses del año. En julio, además, el EMAE retrocedió 2,9% mensual y 1,4% contra igual mes de 2025. Y los últimos datos sectoriales también reforzaron la heterogeneidad de la actividad con récords en la producción minera y del campo, pero retracción en la industria y el comercio.
El Banco Mundial volvió a destacar esta semana que Argentina podría completar entre 2025 y 2027 tres años consecutivos de expansión por primera vez en casi dos décadas, apoyada en el ajuste fiscal, las reformas tributarias y una economía más abierta. Pero su informe también advirtió que el crecimiento previsto para este año será menor al esperado.
A la espera del desembolso
La discusión por la actividad se superpone con la tercera revisión del programa de Facilidades Extendidas firmado en 2025. La misión que pasó por Buenos Aires auditó las metas fiscales y de reservas correspondientes a junio, pero el Fondo todavía no anunció un acuerdo técnico ni una fecha para que el Directorio trate el desembolso previsto para esta etapa.
Kozack evitó el 1° de octubre adelantar una evaluación definitiva sobre esas metas y volvió a poner el foco en lo que viene. “Gran parte del enfoque de las discusiones está realmente en cómo Argentina puede consolidar las ganancias de la estabilización” y extenderlas al resto de la economía, sostuvo, vinculando ese desafío con mayor inversión, crecimiento duradero y creación de empleo.
Ese será el contexto del encuentro entre Caputo y Georgieva. El ministro llegará a Bangkok con la revisión todavía abierta y con un pronóstico oficial del Fondo que mantiene un crecimiento de 3,5% para este año. El martes, cuando el WEO actualice esa cifra, se conocerá si la desaceleración que el organismo ya incorporó a sus conversaciones con el Gobierno empieza también a reflejarse formalmente en sus números.