Cumpleaños complicado

En la semana de su cumpleaños, el ex diputado santafesino Jorge Abello debió presentarse en los tribunales federales porteños a declarar en la causa que se le sigue por presunto falso testimonio en una causa separada de la investigación al atentado a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Abello había declarado antes en los tribunales federales de Comodoro Py como testigo en la causa y afirmó haber escuchado, en un café, al diputado Gerardo Milman decir la frase "Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa" en un bar dos días antes del atentado (el 30 de agosto de 2022). En ese momento, Abello se desempeñaba como asesor del diputado Marcos Cleri.
Esta declaración dio inicio a la llamada "pista Milman" dentro del expediente que fue cerrada con la absolución del legislador. En cambio, Abello está complicado y en su declaración dijo no recordar el hecho porque tuvo un problema de salud que le hizo olvidar muchas cosas.
