Motta vs Aleart

Son dos dirigentes jóvenes, tuvieron un rol importante en la última Convención Reformadora y en la semana última tuvieron un interesante y seguido cruce en redes sociales.
Un posteo sobre impuestos desató un ida y vuelta entre el senador radical Esteban Motta y el libertario Pedro Aleart. Los usuarios de X tomaron partido.
Son dos dirigentes jóvenes, tuvieron un rol importante en la última Convención Reformadora y en la semana última tuvieron un interesante y seguido cruce en redes sociales.
Se trata del actual senador por San Martín, el radical Esteban Motta, y el concejal electo de Rosario por La Libertad Avanza, Pedro Aleart.
Todo empezó porque Motta subió el ticket del pago de una carga de combustible y marcó la parte de impuestos que tuvo esa carga. "Y siguen sin arreglar un bache" se quejó el senador del oeste. Aleart le preguntó porqué la Legislatura no adhiere a la ley de transparencia fiscal que permite saber en cada factura cuándo se paga de impuestos provinciales y tasas locales.
La discusión siguió, cruce va, cruce viene y hubo apoyo para ambos lados de los usuarios de X.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.