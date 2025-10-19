#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Cruces en redes

Motta vs Aleart

Un posteo sobre impuestos desató un ida y vuelta entre el senador radical Esteban Motta y el libertario Pedro Aleart. Los usuarios de X tomaron partido.

 11:46
 / 

Son dos dirigentes jóvenes, tuvieron un rol importante en la última Convención Reformadora y en la semana última tuvieron un interesante y seguido cruce en redes sociales.

Se trata del actual senador por San Martín, el radical Esteban Motta, y el concejal electo de Rosario por La Libertad Avanza, Pedro Aleart.

Todo empezó porque Motta subió el ticket del pago de una carga de combustible y marcó la parte de impuestos que tuvo esa carga. "Y siguen sin arreglar un bache" se quejó el senador del oeste. Aleart le preguntó porqué la Legislatura no adhiere a la ley de transparencia fiscal que permite saber en cada factura cuándo se paga de impuestos provinciales y tasas locales.

La discusión siguió, cruce va, cruce viene y hubo apoyo para ambos lados de los usuarios de X.

#TEMAS:
Senado de Santa Fe
Esteban Motta
San Martín
Santa Fe

