Jorge Macri defendió la instalación de una carpa VIP en el Monumento a los Españoles durante la visita del papa León XIV, pero cuestionó parte del servicio gastronómico. “Las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera”, sostuvo.
Jorge Macri, sobre la carpa VIP: “Alcanzaba con agua y un café”
El jefe de Gobierno porteño defendió el espacio reservado durante la visita de León XIV, aunque cuestionó el servicio de comida. Marcela Pagano lo cruzó y lanzó acusaciones por las contrataciones.
El jefe de Gobierno porteño respondió así a la polémica por las imágenes que circularon en redes sociales. Allí se veía a empresarios, dirigentes políticos y figuras del espectáculo en un sector con mesas, sillas, atención de mozos y distintas opciones de comida durante la jornada religiosa.
“Tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, afirmó en declaraciones mediáticas. Según explicó, las carpas estaban destinadas a miembros de la Iglesia, autoridades y personal del operativo que debía permanecer varias horas en el lugar debido a los cortes y las restricciones de acceso.
La explicación por el sector reservado
Macri sostuvo que el propósito era ofrecer un espacio a quienes cumplían tareas específicas en la organización del evento. Su defensa se centró en esa necesidad operativa, aunque reconoció que la propuesta de comida excedía lo que consideraba adecuado para acompañar la espera.
Tras esas declaraciones, la diputada Marcela Pagano lo cuestionó a través de X. “Te estás olvidando que no fueron solamente medialunas y budines”, escribió. En su mensaje, acusó a Mara Gorini y a Karina Milei de haberle exigido contrataciones con empresas que vinculó con ellas y con los Menem.
La legisladora también mencionó servicios de seguridad y limpieza y sostuvo que el mandatario porteño había recibido presiones para contratarlos. “Era eso, o te declaraban la guerra”, afirmó. Esas acusaciones formaron parte de su respuesta pública a la explicación del jefe de Gobierno.
El cuestionamiento por los invitados
Pagano rechazó además el argumento sobre los asistentes al sector reservado. “Sabes perfectamente que no había protocolo para invitar 'famosos de la farándula'. El protocolo era para funcionarios”, escribió, al señalar la presencia de celebridades entre quienes accedieron a las carpas.
La diputada también contrastó las comodidades de los invitados con las condiciones del personal de seguridad. Cuestionó que policías y gendarmes no hubieran recibido “ni un alfajor”, mientras, según describió, los asistentes VIP contaban con mozos, aire acondicionado y un servicio de comida.
En el cierre de su publicación, comparó ese trato con el de los fieles que se habían movilizado desde la madrugada para ver al pontífice. “Cuando me preguntan qué es la casta, miren las imágenes de ayer”, expresó, y calificó el episodio como “su fiesta de Olivos”.