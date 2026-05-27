Santa Fe

Castellani y Raspall realizaron en Rufino una jornada integral sobre salud mental

Con una amplia participación de estudiantes, docentes, familias y vecinos de la ciudad, la diputada provincial Fernanda Castellani llevó adelante en Rufino una serie de Jornadas de Salud Mental junto al médico psiquiatra, psicoterapeuta, docente universitario y divulgador Lucas Raspall.