Las actividades se desarrollaron en el Club Jorge Newbery y contemplaron tres encuentros abiertos destinados a distintos públicos, con propuestas centradas en la adolescencia, la vocación, el rol de las mujeres, los vínculos y la importancia de construir herramientas comunitarias de acompañamiento y escucha.
Castellani y Raspall realizaron en Rufino una jornada integral sobre salud mental
Con una amplia participación de estudiantes, docentes, familias y vecinos de la ciudad, la diputada provincial Fernanda Castellani llevó adelante en Rufino una serie de Jornadas de Salud Mental junto al médico psiquiatra, psicoterapeuta, docente universitario y divulgador Lucas Raspall.
Estas actividades formaron parte de una línea de trabajo que la diputada viene impulsando desde el inicio de su labor legislativa en torno a la salud mental, con distintas acciones orientadas a generar espacios de escucha, acompañamiento y abordaje comunitario sobre una temática que ocupa un lugar central dentro de sus prioridades de agenda.
La jornada se inició con el encuentro “Vocación y proyecto de vida: un difícil equilibrio”, destinado a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de escuelas secundarias. Allí se abordaron temas vinculados a los proyectos personales, los miedos, las decisiones y la construcción del futuro en una etapa clave de la vida.
“Creemos profundamente en la necesidad de generar espacios donde se pueda hablar de salud mental de manera cercana, humana y comunitaria. Poder hacerlo junto a Lucas Raspall y con tanta participación de instituciones y vecinos de Rufino fue muy valioso”, expresó Castellani.
Luego se desarrolló la charla “Mujeres que transforman”, un espacio de intercambio pensado para mujeres de distintas edades y ámbitos, donde se trabajó sobre el autoconocimiento, el crecimiento personal y la importancia de generar redes de acompañamiento.
Varias de las participantes coincidieron en destacar la claridad y cercanía con la que se abordaron temas vinculados a la salud mental y los vínculos personales. Una de las asistentes agradeció especialmente la posibilidad de poner en común situaciones relacionadas con las mujeres y la violencia de género.
“Escuchar experiencias concretas y sentirme identificada con muchas situaciones fue muy importante. Me llevo herramientas para pensar y aplicar también dentro de mi familia”, expresó una de las participantes.
Finalmente, la actividad cerró con la charla abierta “Desafíos de la adolescencia. Repensando juntos esta etapa y brindando herramientas para acompañarla”, destinada a familias, docentes y público en general. Durante el encuentro se compartieron herramientas y reflexiones vinculadas a la salud mental, la escucha activa y el acompañamiento de adolescentes.
Entre las personas participantes se repitió una sensación de alivio y acompañamiento a partir de la posibilidad de compartir experiencias comunes vinculadas a la adolescencia y encontrar herramientas para afrontar situaciones cotidianas. Muchas de las personas presentes coincidieron en la tranquilidad que generó comprender que determinadas conductas, dudas y conflictos forman parte de procesos propios de esa etapa de la vida.
“Muchas veces creemos que lo que pasa en nuestra casa nos pasa solamente a nosotras. Escuchar experiencias y entender que muchas situaciones son propias de la adolescencia trajo mucha tranquilidad”, compartió una de las asistentes al encuentro.
“Vivimos una jornada muy movilizadora. Más de 250 jóvenes participaron del encuentro sobre adolescencia, proyecto de vida y vocación; más de 70 mujeres formaron parte de la charla ‘Mujeres que transforman’; y más de 400 personas asistieron al cierre sobre los desafíos de la adolescencia. Estoy muy feliz por lo que construimos junto a Lucas Raspall. Siento que estamos atravesando una etapa de transformación, donde la salud mental empieza a ocupar el lugar prioritario que merece dentro de la agenda pública y comunitaria”, comentó Castellani.
Por su parte, Lucas Raspall destacó el valor de este tipo de encuentros y el compromiso de la comunidad de Rufino.
“Fue muy valioso y muy movilizador lo que vivimos en Rufino. Me voy profundamente agradecido y honrado de haber compartido estos encuentros con tantos jóvenes, familias y mujeres de la ciudad”, expresó.
El especialista sostuvo además que este tipo de jornadas forman parte de un trabajo sostenido que busca poner a la salud mental en el lugar que merece, promoviendo espacios de escucha, acompañamiento y construcción colectiva en cada comunidad.
La iniciativa impulsada por Castellani contó con la participación de instituciones educativas, representantes de distintas áreas locales y vecinos de la ciudad, y se enmarca en una línea de trabajo que viene desarrollando en torno a la salud mental como una de las prioridades dentro de su agenda.
En relación con la continuidad de este trabajo, la legisladora remarcó que la salud mental se volvió una de las grandes problemáticas de esta época. “Vivimos en una sociedad atravesada por la ansiedad, la soledad, la angustia y la dificultad para poner en palabras muchas experiencias personales. Creo que es fundamental sostener esta temática como una prioridad dentro de la agenda pública, facilitar el diálogo, fortalecer las relaciones interpersonales y generar espacios donde las personas puedan sentirse escuchadas, contenidas e identificadas con otros. Por eso elijo trabajar esta temática y estoy convencida de seguir en este camino desde el lugar que hoy me toca ocupar”, dijo.
Esta acción forma parte precisamente de un amplio ciclo de trabajo vinculado a la salud mental y, en ese marco, desde su entorno adelantaron que este proceso continuará a través de nuevas acciones, propuestas y estrategias relacionadas con la temática, que se irán dando a conocer de aquí en adelante, con el objetivo de fortalecer espacios de escucha, acompañamiento y trabajo colectivo frente a una problemática que hoy atraviesa de manera directa a toda la sociedad.