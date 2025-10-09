Video: allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por presunto lavado de dinero
El operativo se realizó en su vivienda y en su oficina del Congreso, en el marco de una causa que investiga los aportes recibidos del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y con pedido de extradición a Estados Unidos.
José Luis Espert fue allanado por una causa de presunto lavado de activos.
La Justicia allanó este jueves la vivienda de José Luis Espert en Beccar y su despacho en la Cámara de Diputados, en el marco de la investigación sobre los aportes del empresario Federico "Fred" Machado, acusado de narcotráfico y cuya extradición fue dispuesta por la Corte Suprema.
El legislador, que el miércoles pidió licencia de su banca, recibió a los oficiales en la entrada de su domicilio, mostró la orden judicial y permitió el ingreso acompañado de sus abogados.
En el Congreso, personal de seguridad también requisó los despachos de Espert en el anexo de la Cámara Baja. Los trabajadores del lugar abrieron las puertas que previamente habían sido aseguradas por “prevención”.
Presunto lavado de dinero
La causa fue iniciada por el fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, quien investiga al diputado por presunto lavado de dinero junto al juez federal Luis Mirabelli. La imputación surge de la recepción de 200.000 dólares en 2020 provenientes de Machado.
La denuncia original fue presentada por Juan Grabois, quien solicitó que se determine si los fondos, supuestamente vinculados a una organización criminal juzgada en Texas por tráfico de drogas, constituyen una maniobra de lavado de activos según el artículo 303 del Código Penal.
Además de esta investigación, Espert enfrenta otras dos causas judiciales. La primera, por irregularidades en la rendición de gastos del partido UNITE durante su candidatura presidencial en 2019. La segunda, por presunto lavado de dinero relacionado con 36 vuelos y el préstamo de una camioneta blindada que Machado habría financiado durante la campaña, bajo la investigación del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi.
Reacciones y descargo del diputado
El impacto de la denuncia y la falta de explicaciones públicas llevaron a Espert a renunciar a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, dejar la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda y finalmente pedir licencia de su banca en la Cámara Baja.
La investigación busca determinar el origen de los fondos vinculados al empresario “Fred” Machado.
En su descargo publicado en X, Espert afirmó que los 200.000 dólares fueron depositados en una cuenta a su nombre en Estados Unidos, declarada en Argentina, y que la operación se realizó mediante transferencia bancaria desde otro banco estadounidense, garantizando transparencia y control.
Poco antes de que la Corte aprobara la extradición de Machado, el empresario brindó entrevistas en las que relató su vínculo con Espert y los aportes realizados. Actualmente, la decisión final sobre la extradición de Machado queda en manos del presidente Milei, mientras el legislador enfrenta un frente judicial complejo que seguirá desarrollándose en los próximos meses.
