El Gobierno de Santa Fe renovó el listado de ciudadanos que podrán ser convocados para participar en juicios por jurados durante 2027 y 2028. El padrón estará integrado por 10.000 personas seleccionadas mediante un sorteo a partir del registro electoral depurado.
Juicios por jurados: se renovó el padrón y 10 mil santafesinos podrán ser convocados
El listado tendrá vigencia durante 2027 y 2028, y permitirá seleccionar de manera aleatoria a los ciudadanos que participarán en los procesos judiciales de las cinco circunscripciones de la provincia.
El procedimiento, impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, abarca las cinco circunscripciones judiciales de la provincia. La nómina funcionará como base para elegir, de manera aleatoria, a quienes podrán intervenir en cada proceso judicial.
Cómo funciona la selección
El sorteo permite conformar un listado de potenciales jurados, pero no significa que todas las personas incluidas vayan a participar de un juicio. Cuando se inicie un proceso, se realizará una nueva selección entre los ciudadanos del padrón correspondiente a cada circunscripción.
En diálogo con CyD Noticias, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, explicó que se trata de una base inicial de la que se extraen los nombres para cada causa. “Este no es el padrón definitivo de jurados, sino la nube de la cual salen sorteados en cada caso”, señaló.
A partir de esa selección, se define quiénes integrarán el tribunal: 12 jurados titulares y dos suplentes.
Quiénes pueden ser convocados
El padrón comprende a ciudadanos mayores de 18 años y menores de 75 que cumplan con los requisitos legales. La nómina se depura para excluir a quienes tengan incompatibilidades previstas por la normativa, entre ellos determinados funcionarios públicos y profesionales vinculados con el ámbito jurídico.
También se realizan controles para identificar impedimentos relacionados con antecedentes penales y deudas alimentarias. En ciertas circunstancias, la ley permite solicitar una exención para un juicio específico, como en el caso de personas mayores de 70 años que acrediten una incompatibilidad o mujeres en período de lactancia.
Quienes sean seleccionados para participar recibirán una notificación de las autoridades judiciales. La función de jurado es una carga pública y su cumplimiento está sujeto a las disposiciones legales.
Participación ciudadana
Al evaluar la implementación del sistema en Santa Fe, Mascheroni afirmó que la experiencia permitió superar las dudas iniciales sobre la capacidad de los santafesinos para intervenir en decisiones judiciales.
“En los casos incluso más complicados, los jurados han demostrado estar a la altura de las circunstancias y obrar con absoluto grado de madurez”, sostuvo.
El funcionario también explicó que la práctica permitirá mejorar el desarrollo de los procesos y destacó que los debates suelen tener una duración acotada, aunque el tiempo depende de la cantidad de pruebas y testimonios que deban presentarse.
Cómo se distribuye el padrón
Finalmente, Pablo Ayala, de la Secretaría Electoral, explicó que el procedimiento toma como referencia el padrón vigente de la Cámara Nacional Electoral. “Se divide por circunscripciones judiciales, se clasifica por género y después se van haciendo las depuraciones que por ley se realizan”, detalló.
La distribución contempla la cantidad de electores de cada región para conformar una nómina representativa de toda la provincia.