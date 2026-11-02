En la localidad de Humberto Primo, departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe, se desarrolló el campamento provincial de la Juventud Radical con la presencia de más de 600 jóvenes militantes provenientes de los 19 departamentos de Santa Fe y de provincias vecinas.
La Juventud Radical cerró su campamento provincial con Pullaro, Michlig y Chiarella
El encuentro combinó formación, debate y una convocatoria a fortalecer el protagonismo de las nuevas generaciones.
El campamento incluyó un panel sobre salud mental, bajo la consigna "la política de cuidar"; otro dedicado a la economía, "de la coyuntura al proyecto país; y un encuentro con autoridades bajo el título "un modelo para el futuro". La actividad se completó con un plenario, un fogón y espacios de convivencia entre jóvenes de distintas localidades. También fueron motivo de debate las temáticas de gestión universitaria, educación, salud pública, seguridad e innovación.
Durante la jornada del sábado, en las instalaciones del Club Llastay, se destacó la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella; el titular del Comité Provincial, Felipe Michlig; de la convención partidaria, Carlos Suárez; el presidente de la JR nacional Nahuel Breglia; la secretaria general partidaria, Piera Fernández y la presidenta provincial de JR Elizabeth Beckley; y la del congreso provincial Eugenia Carnevale Taverna.
Beckley destacó la convocatoria y planteó la necesidad de que los jóvenes asuman mayores responsabilidades políticas. "Nuestra historia no puede ser una excusa para vivir de los recuerdos. Tiene que ser una responsabilidad para construir el futuro", sostuvo.
El gobernador Pullaro compartió su trayectoria desde sus primeros años en la Juventud Radical y reivindicó el trabajo territorial como base de la construcción política. "La militancia importa, la militancia vale", afirmó ante los participantes. En su mensaje, destacó el camino recorrido por el radicalismo santafesino hasta llegar al gobierno provincial.
Por su parte, Chiarella, celebró que las nuevas generaciones impulsen una agenda propia. "Se terminó esa época en donde las juventudes discutían los temas de los mayores", expresó. Señaló que el empleo, la educación, el acceso a la vivienda y las oportunidades de desarrollo deben ocupar un lugar central en el debate político, y llamó a responder a la antipolítica con más y mejor política.
Michlig, al hacer uso de la palabra ante los jóvenes radicales reivindicó el legado de Raúl Alfonsín, destacando "el vigor del radicalismo santafesino y convocó a las nuevas generaciones a asumir un rol cada vez más protagónico en la construcción del futuro". En ese marco, llamó a "fortalecer el Frente Unido para Cambiar Santa Fe como espacio político que acompaña la gestión del gobernador Pullaro» y destacó los avances alcanzados en materia de obra pública, educación, salud, seguridad y desarrollo productivo.
Suárez felicitó a las autoridades de la JR y al equipo organizador por una iniciativa que, según expresó, "recupera lo mejor de las tradiciones radicales: juntarnos, debatir, generar ideas, prepararnos, capacitarnos".
PDP
El Partido Demócrata Progresista convocó a su congreso provincial para el 28 de noviembre en la ciudad de Rosario para analizar la situación electoral con miras a las elecciones del año siguiente. La fuerza que hoy orienta Guillermo Rey Leyes forma parte del frente Unidos para Cambiar Santa Fe.
En tanto, el 12 de diciembre en la sede partidaria de Rosario anuncia la realización de su tradicional cena aniversario donde además de autoridades partidarias han sido invitadas las autoridades de los partidos que forman la coalición oficialista.
El último fin de semana, en Rafaela, la junta provincial se reunió con jóvenes y mujeres partidarias, encuentro que contó con la participación del concejal Lisandro Márcico, hoy secretario general de la junta nacional.