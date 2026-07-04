La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a una reunión de la mesa política oficialista para el próximo martes, en el primer encuentro del órgano tras la renuncia de Manuel Adorni y que marcará el debut de Diego Santilli en su nuevo rol como jefe de Gabinete.
La Mesa Política se prepara para la etapa post Adorni: cuándo se volverá a reunir
Con Santilli al frente, el oficialismo se reorganiza para encarar el año legislativo. La reunión busca definir estrategias tras el cambio en la Jefatura de Gabinete.
Fuentes oficiales no precisaron el horario porque en esa jornada podría jugar la Selección Argentina. Pero confirmaron que el cónclave se desarrollará con el objetivo de comenzar a delinear la agenda legislativa que Javier Milei pretende desarrollar en la última parte del año.
El regreso del encuentro
Esta clase de encuentros con los principales referentes de La Libertad Avanza permanecían suspendidos desde hace tres semanas en medio del desgaste y posterior salida del ex jefe de Gabinete Adorni, cercado por denuncias sobre el incremento de su patrimonio y en un estado anímico maltrecho, sin línea defensiva.
Mientras que Santilli, quien ya participaba de estos cónclaves en su anterior cargo como ministro del Interior, asistirá bajo la conducción del equipo de ministros y funcionarios en carácter de ministro coordinador.
Un dato no menor: los encuentros del comando político se habían interrumpido tras la cita del pasado 11 de junio. Fue justo en la semana en la que Adorni reconoció públicamente haber ahorrado 500.000 dólares "en negro" para justificar la adquisición de inmuebles y viajes gracias a una inversión en bitcoins.
La versión no colmó las expectativas de Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario, quien le objetó a Adorni su “débil” explicación para incrementar su patrimonio en muy poco tiempo. Existió tensión pese a que el oficialismo se ocupó de dar a conocer una foto con una torta de cumpleaños, con motivo del aniversario de la ex ministra de Seguridad.
Reestructuración de por medio
El Gobierno oficializó este viernes la eliminación del Ministerio del Interior y el traslado de sus funciones a la Jefatura de Gabinete a cargo de Diego Santilli, quien coordinará la gestión diaria del Ejecutivo y conservará la relación política con los gobernadores.
Así se indicó en el Decreto 571/2026, publicado en el Boletín Oficial, en el cual se detalló que “por razones de gestión resulta necesario suprimir el Ministerio del Interior reasignando sus competencias al Jefe de Gabinete de Ministros”.
“Para una mejor gestión resulta conveniente que el Jefe de Gabinete de Ministros sea asistido por un Vicejefe de Gabinete y un Vicejefe de Gabinete del Interior”, señaló el escrito en el cual se añadió: “Por otra parte, procede crear la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas dependientes de la Presidencia de la Nación”.
En tanto, indicó: “El jefe de Gabinete de Ministros y ocho ministros tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación. Los Ministerios serán los siguientes: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano y Desregulación y Transformación del Estado”.
“Las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por las siguientes Secretarías Presidenciales: General; Legal y Técnica; Inteligencia de Estado; Vocería Presidencial; Comunicación y Medios y Cultura”, añadió el documento.