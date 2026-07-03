Día de la Independencia

Milei vuelve a Tucumán para encabezar la vigilia del 9 de Julio

El Presidente participará de los actos oficiales por los 210 años de la Declaración de la Independencia y compartirá una nueva foto política con el gobernador Osvaldo Jaldo, en medio de las negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias.