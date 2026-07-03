La presencia del mandatario nacional en la provincia fue confirmada por el propio gobernador Osvaldo Jaldo, luego de recibir la comunicación oficial de la Secretaría General de la Presidencia. De esta manera, el jefe de Estado volverá a la provincia que se transformó en uno de los principales escenarios de la construcción política del oficialismo desde la llegada de La Libertad Avanza al poder.
Milei vuelve a Tucumán para encabezar la vigilia del 9 de Julio
El Presidente participará de los actos oficiales por los 210 años de la Declaración de la Independencia y compartirá una nueva foto política con el gobernador Osvaldo Jaldo, en medio de las negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias.
La actividad central se desarrollará durante la noche del martes 8 de julio, cuando Milei participe de la tradicional vigilia en la Casa Histórica de la Independencia, donde los congresales de 1816 proclamaron la ruptura definitiva de los vínculos con la corona española.
El Presidente llegará acompañado por parte de su gabinete nacional y compartirá la ceremonia con autoridades provinciales, funcionarios nacionales y dirigentes invitados especialmente para la ocasión.
La vigilia en la Casa Histórica
Si se mantiene el esquema organizativo de años anteriores, el mandatario arribará al aeropuerto internacional Benjamín Matienzo y posteriormente será trasladado hacia el centro de San Miguel de Tucumán para participar de los actos oficiales.
A la medianoche está prevista la entonación del Himno Nacional Argentino y la firma de las actas protocolares en el histórico Salón de Jura, uno de los espacios más emblemáticos de la historia argentina.
La ceremonia será transmitida mediante cadena nacional y marcará uno de los momentos institucionales más importantes del calendario político del Gobierno nacional.
También se espera la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya acompañó al Presidente en anteriores celebraciones patrias y mantiene una fuerte identificación con las fechas vinculadas a las Fuerzas Armadas y la historia nacional.
Una visita con peso político
Más allá del valor histórico del acto, la visita tendrá una inevitable lectura política.
La imagen junto al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo volverá a mostrar el vínculo construido entre la administración libertaria y algunos mandatarios provinciales, en momentos en que continúan las negociaciones por recursos coparticipables, obras de infraestructura y distintos proyectos de reforma política impulsados desde la Casa Rosada.
En Balcarce 50 también esperan que la convocatoria permita una fotografía institucional más amplia junto a gobernadores y referentes políticos de distintas provincias, en una señal de diálogo luego de meses marcados por tensiones fiscales y reclamos de las administraciones provinciales.
La expectativa oficial es que la fecha patria sirva además para reforzar el mensaje federal que el Gobierno busca transmitir desde el interior del país.
Un escenario distinto al del año pasado
La visita de este año tendrá características muy diferentes a las del aniversario anterior.
En 2025, Milei había suspendido a último momento su viaje a Tucumán debido a las condiciones climáticas y a las dificultades para concretar una convocatoria amplia de gobernadores, en medio de fuertes discusiones por la distribución de fondos nacionales.
Aquella ausencia había generado críticas desde distintos sectores políticos y dejó vacía una de las imágenes más buscadas por la Casa Rosada: la foto del Presidente rodeado de mandatarios provinciales durante una fecha de fuerte contenido institucional.
Esta vez, el Gobierno nacional apuesta a un escenario diferente y busca recuperar centralidad política desde el mismo lugar donde, un año antes, se había firmado el denominado Pacto de Mayo.
Tucumán, un territorio clave para el oficialismo
Desde el inicio de la gestión libertaria, Tucumán se convirtió en un escenario estratégico para la construcción de acuerdos políticos con sectores de la oposición dialoguista y con varios gobernadores del interior.
Fue allí donde el 9 de julio de 2024 se firmó el Pacto de Mayo, el acuerdo político promovido por Milei que reunió a 18 gobernadores y a dirigentes nacionales como Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá.
Dos años después, la Casa Histórica volverá a convertirse en el centro de la escena política argentina, esta vez en el marco de un nuevo aniversario de la Independencia y con el Gobierno nacional buscando consolidar apoyos en un contexto económico y político todavía desafiante.