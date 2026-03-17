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Sobreseimiento parcial de Lázaro Báez en el juicio de evasión por la ley de Inocencia Fiscal

La justicia federal achicó la causa de Austral Construcciones que involucra al empresario santacruceño y su familia, aplicando la nueva Ley 27.799 que elevó los umbrales de evasión, un día antes del comienzo de la causa.