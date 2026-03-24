Diputados de Santa Fe avanzó con una ley para prevenir violencias digitales en ámbitos escolares

Por unanimidad, la Cámara de Diputados, votó un proyecto de ley de la justicialista Celia Arena orientada a dar una respuesta concreta frente a la violencia digital en el ámbito escolar. La llamada ley Ema parte de una premisa central: "lo virtual es real".
Las situaciones que ocurren en redes sociales, grupos o plataformas digitales no quedan aisladas, sino que impactan directamente en la vida cotidiana de chicos y chicas, en las escuelas y en sus familias. La ley Ema busca reconocer esta realidad y actuar en consecuencia.
El nombre de la futura ley homenajea a Ema Bondaruk, una adolescente de 16 años, de la provincia de Buenos Aires, que se quitó la vida en agosto de 2024 tras la difusión no consentida de material íntimo en su entorno escolar.
El proyecto votado en Santa Fe establece la necesidad de que el Estado provincial brinde herramientas, formación y guías de intervención para abordar situaciones de violencia digital, acompañando a las instituciones educativas sin sobrecargarlas, pero sí fortaleciendo su capacidad de respuesta frente a problemáticas que ya están presentes en las aulas.
Diputados dio media sanción a la Ley Ema por unanimidad. Foto: Gentileza Cámara de Diputados
La iniciativa reconoce el recorrido y el compromiso de familiares y organizaciones que impulsaron esta agenda a nivel federal, entre ellas la mamá de Ema, Laura Sánchez, junto a espacios como Faro Digital, el Colectivo Ley Olimpia y Defensoras Digitales. "Su trabajo ha sido clave para visibilizar una problemática muchas veces minimizada y transformarla en una causa colectiva", marcó Arena al fundamentar el proyecto en el recinto.
En esa línea, destaca la importancia de nombrar la violencia digital como tal, entendiendo que ponerle nombre es el primer paso para dejar de invisibilizarla y comenzar a construir respuestas públicas efectivas.
La futura norma Ema retoma, además, el espíritu de otras normativas como la Ley Micaela, al plantear que frente a violencias estructurales el Estado debe formarse, revisar sus prácticas y estar a la altura de los desafíos actuales.
Celia Arena impulsó la norma para prevenir violencias digitales.
"Que el dolor no quede encerrado en una historia íntima, sino que se transforme en memoria, lucha y horizonte compartido", expresó la diputada. A través del proyecto aprobado, propone convertir una ausencia en una política pública capaz de prevenir, acompañar y reparar.
El proyecto también recibió adhesiones, aportes y comentarios de instituciones y actores clave, como Aldeas Infantiles SOS Argentina, los Colegios de Psicología de la 1ª y 2ª circunscripción de Santa Fe, y los Colegios de Abogados de ambas circunscripciones. Estas contribuciones fortalecieron la propuesta, incorporando miradas profesionales y territoriales para construir una respuesta más integral frente a la violencia digital.
"La media sanción representa un paso fundamental para que la provincia cuente con herramientas concretas frente a la violencia digital y para que ninguna familia vuelva a sentirse sola ante estas situaciones", marcó la justicialista.
"Esta ley nace de una convicción: el Estado no puede llegar tarde. Las escuelas no pueden estar solas. Hay violencias que necesitan ser nombradas para poder ser enfrentadas. El texto votado es el resultado de un camino colectivo. De escuchar, de aprender y de trabajar junto a familias, organizaciones y profesionales que hace tiempo vienen poniendo este tema sobre la mesa", le dijo a El Litoral.
La iniciativa ahora pasó al Senado para su revisión.
El texto aprobado parte de crear el Sistema Provincial para la Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ámbito Educativo - Ley Ema -, con la finalidad de promover entornos digitales seguros y libres de violencias para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y comunidades educativas de todos los niveles del sistema educativo santafesino.
El objeto definido es establecer políticas públicas, acciones y herramientas que promuevan y fortalezcan el derecho a la educación digital libre de violencias, garantizando entornos seguros, alfabetización digital responsable y formación crítica sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación – TIC -, conforme a los principios de igualdad real, perspectiva de género y derechos humanos.
El sistema alcanza a todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la Provincia, en sus distintos niveles y modalidades, e involucra a estudiantes, docentes, equipos directivos, familias y personal no docente, con especial atención en la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
Entre las finalidades definidas está la de elaborar e implementar políticas públicas activas para la prevención y el abordaje integral de la violencia digital; brindar lineamientos pedagógicos y herramientas a docentes y equipos de orientación escolar; incorporar en los programas curriculares contenidos de ciudadanía digital, consentimiento y privacidad; impulsar lineamientos orientativos y de articulación interinstitucional para que los establecimientos educativos puedan abordar de manera adecuada situaciones derivadas del uso de entornos digitales; y, fomentar la participación activa de centros de estudiantes, familias y comunidades educativas como agentes de prevención y promotores de derechos digitales.
Se entiende por violencia digital toda conducta, acción u omisión cometida, instigada o agravada mediante el uso de tecnologías digitales, con el objeto de causar daño físico, psicológico, sexual, económico o moral, tanto en el ámbito público como privado.
Se incluyen, entre otras, la obtención, difusión o reproducción no consentida de imágenes íntimas o de desnudez; acoso, hostigamiento, extorsión, control o espionaje digital; suplantación de identidad o difusión no autorizada de datos personales; discursos de odio, misoginia o discriminación en entornos virtuales; manipulación o creación de contenidos mediante inteligencia artificial generativa; y, cualquier forma de violencia digital reconocida en la Ley Nacional Nº 27.736 - Ley Olimpia- y normas concordantes.
Una de las escasas actividades anunciadas para esta semana en la Cámara de Diputados es la convocatoria a un plenario de tres comisiones para avanzar en el análisis del proyecto votado por el Senado sobre la futura ley orgánica de Municipios.
Este jueves, desde las 11, en el recinto de la Cámara Baja, sesionarán las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Gobiernos Locales.