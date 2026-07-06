La Libertad Avanza impulsará una sesión ordinaria en el Senado de la Nación para el cierre de la semana, donde buscará aprobar los proyectos de Propiedad Privada y Hojarasca y votar siete pliegos judiciales, tras la reunión entre el Gobierno y los legisladores oficialistas.
El oficialismo busca sesionar este jueves en el Senado tras la reestructuración
El bloque de La Libertad Avanza, con Bullrich a la cabeza, avanzaría con su agenda legislativa con la salida de Adorni consumada y sin los riesgos de interpelación.
La presidenta de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quería sesionar el pasado jueves, pero lo hará luego de la reunión del próximo miércoles entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los senadores y diputados para ordenar la agenda parlamentaria, tras la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Influencia de Karina en el Congreso
La hermana del presidente tendrá una mayor influencia ahora en el Congreso, ya que participa también del WhatsApp que tienen cada uno de los bloques del oficialismo, y desde allí hizo la convocatoria a la reunión en la Casa Rosada.
En el caso de los diputados, participa del WhatsApp del bloque armado desde la conducción, pero en el Senado pidió armar otro diferente al creado por Bullrich, que seguirá funcionando con los temas de coyuntura, y que será integrado también por el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, Karina Milei y los secretarios de Estado Ignacio Devitt y Lule Menem.
Esta demora de la sesión le permitirá cerrar los acuerdos opositores dialoguistas que se terminarán de consensuar en los próximos días.
Posible temario en el Senado
El proyecto central que se tratará en la primera sesión será el de propiedad privada, en el que se incluirán cambios a la propuesta del Gobierno que buscaba eliminar todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
Una de las alternativas que se evaluó es establecer un tope de kilómetros que puede adquirir una empresa extranjera y que, en el caso de intervenir otros países, deberá existir un aval no solo de las provincias y del Gobierno, sino del Congreso Nacional.
La iniciativa impulsada por el Gobierno contiene reformas a la ley de tierras sobre desalojos, expropiaciones y la ley del manejo del fuego.
Esa medida, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
La Libertad Avanza también quiere aprobar siete pliegos judiciales, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio.
En la misma sesión, el oficialismo quiere convertir el proyecto de ley de Hojarasca, que deroga unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o que ya perdieron vigencia ante los avances tecnológicos.
Una de las normas que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que "obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal".
También se intenta eliminar la ley 20.983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.