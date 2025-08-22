En el Senado

Losada explicó su voto en contra del financiamiento a universidades: "fue incómodo, pero a conciencia"

La senadora santafesina insistió en la necesidad de cuidar el déficit cero. En cambio, dijo que la discapacidad no puede esperar. Expectativa en que el Presupuesto 2026 reconozca el atraso de partidas para universidades nacionales.