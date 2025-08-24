"Man, subí"

Video y fotos se viralizaron sobre lo ocurrido el sábado en la Sociedad Rural de San Justo con su tradicional muestra. Es que en la tarde el gobernador Maximiliano Pullaro recorrió la exposición, habló con expositores, con asistentes e ingresó a la pista central. Hasta montó a un búfalo cuando se lo acercaron, pero enseguida el gobernador le ordenó al ministro de Gobierno, Fabián Bastia, oriundo y vecino del Departamento San Justo que lo imitara.
