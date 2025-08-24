#HOY:

El gobernador Maximiliano Pullaro aceptó montar nuevamente un búfalo, como en otras exposiciones rurales, y de paso invitó a hacer lo mismo a su ministro de Gobierno, Fabián Bastia. Aquí, junto a un toro en la Expo Rural de San Justo.
Video y fotos se viralizaron sobre lo ocurrido el sábado en la Sociedad Rural de San Justo con su tradicional muestra. Es que en la tarde el gobernador Maximiliano Pullaro recorrió la exposición, habló con expositores, con asistentes e ingresó a la pista central. Hasta montó a un búfalo cuando se lo acercaron, pero enseguida el gobernador le ordenó al ministro de Gobierno, Fabián Bastia, oriundo y vecino del Departamento San Justo que lo imitara.

"Man, subí" le indicó y el funcionario aceptó el convite. Allí se oficializó que el sobrenombre "Man" al ministro Bastia, que ya no solo es usado por sus amigos, sino también por el gobernador Pullaro.

