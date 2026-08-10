Investigación

La Fiscalía le pidió a Manuel Adorni que explique una diferencia patrimonial de $43 millones y el origen de USD 402.578

El funcionario tiene 15 días para responder un requerimiento de 20 puntos. La Fiscalía detectó que los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar fueron de $229,7 millones, mientras que los gastos reconstruidos llegaron a $272,8 millones.