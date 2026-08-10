La Fiscalía intimó a Manuel Adorni a justificar la evolución de su patrimonio y el origen de fondos utilizados durante el período analizado en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El funcionario deberá responder en un plazo de 15 días y aportar documentación para explicar las diferencias detectadas por los investigadores.
La Fiscalía le pidió a Manuel Adorni que explique una diferencia patrimonial de $43 millones y el origen de USD 402.578
El funcionario tiene 15 días para responder un requerimiento de 20 puntos. La Fiscalía detectó que los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar fueron de $229,7 millones, mientras que los gastos reconstruidos llegaron a $272,8 millones.
El requerimiento pone el foco en dos cifras principales: una diferencia de aproximadamente $43 millones entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos reconstruidos del grupo familiar, y el movimiento de USD 402.578 cuyo origen también deberá ser acreditado.
Qué deberá explicar Manuel Adorni
El dictamen fiscal reconstruyó los ingresos y egresos del grupo familiar y encontró una diferencia que ahora deberá ser justificada.
De acuerdo con la información incorporada a la investigación, los ingresos considerados lícitos y comprobados alcanzaron los $229,7 millones. En cambio, los gastos reconstruidos durante el período bajo análisis llegaron a $272,8 millones.
La diferencia es de unos $43 millones.
El pedido de la Fiscalía apunta a determinar cómo se financió ese nivel de gastos y si existen ingresos, ahorros, préstamos u otras fuentes de dinero que permitan explicar la diferencia.
La intimación no se limita a esa comparación. El requerimiento contiene 20 puntos y busca reconstruir distintos movimientos económicos del funcionario y de su grupo familiar.
Entre las operaciones que deberán ser explicadas aparecen movimientos bancarios, pagos realizados en efectivo, operaciones efectuadas a través de terceros, mutuos familiares y transacciones vinculadas con criptoactivos.
La documentación solicitada permitirá a los investigadores contrastar las explicaciones que presente Adorni con los movimientos patrimoniales que ya fueron relevados durante la investigación.
El origen de más de USD 400.000, bajo análisis
Uno de los capítulos centrales del requerimiento está relacionado con USD 402.578.
La Fiscalía pidió que se justifique el origen de esos fondos y que se explique su utilización. Según el dictamen, el dinero tuvo distintos destinos, entre ellos operaciones vinculadas con inmuebles, refacciones, mobiliario, viajes y otros gastos.
La investigación también busca determinar quién realizó determinados pagos y de qué manera se concretaron las operaciones. Por eso, el requerimiento incluye información sobre desembolsos en efectivo y pagos efectuados mediante terceras personas.
Otro de los puntos que deberá ser documentado son los mutuos familiares, es decir, préstamos o acuerdos de dinero entre integrantes de una familia. También se incluyeron operaciones con criptoactivos y movimientos registrados a través del sistema bancario.
Quince días para responder
Adorni tiene ahora 15 días para presentar su descargo y la documentación que considere necesaria para justificar los fondos y las diferencias patrimoniales señaladas.
La respuesta será analizada por la Fiscalía, que deberá determinar si las explicaciones y los documentos aportados permiten despejar las inconsistencias detectadas o si corresponde avanzar con nuevas medidas dentro de la investigación.
El requerimiento se produce en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, la intimación no implica que Adorni haya sido declarado culpable ni que el delito haya sido probado.
La investigación se encuentra precisamente en una etapa en la que se busca establecer si la evolución patrimonial del funcionario puede ser explicada a partir de ingresos y operaciones de origen lícito.
Las próximas semanas serán, en ese sentido, determinantes para conocer si la documentación presentada permite justificar la diferencia de $43 millones y el origen de los USD 402.578 que aparecen bajo análisis.
Por ahora, el dato concreto es que la Fiscalía encontró inconsistencias que considera necesario aclarar y le dio al funcionario un plazo de 15 días para responder