La Justicia federal dispuso prohibir la salida del país del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien deberá solicitar autorización judicial previa en caso de pretender viajar al exterior mientras continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La Justicia prohibió a Manuel Adorni salir del país sin autorización
La medida fue dictada por el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. El exfuncionario deberá solicitar permiso para viajar al exterior mientras avanza la investigación.
La medida fue ordenada durante la noche del viernes por el juez federal Ariel Lijo, luego de un requerimiento presentado por el fiscal Gerardo Pollicita, según publicó Infobae y replicaron distintos medios nacionales.
De acuerdo con la información difundida, la resolución implica que el exfuncionario deberá contar con autorización expresa del juzgado para abandonar el territorio argentino mientras se desarrollan las medidas de prueba ordenadas en el expediente.
Una investigación centrada en la evolución patrimonial
La causa judicial busca determinar si existe correspondencia entre la evolución patrimonial de Adorni y los ingresos declarados durante su paso por la función pública.
Entre los elementos bajo análisis figuran gastos corrientes, movimientos financieros, viajes realizados dentro y fuera del país, operaciones inmobiliarias y modificaciones patrimoniales registradas en las últimas declaraciones juradas presentadas por el exfuncionario.
Según trascendió, el expediente también pone el foco sobre obras y reformas realizadas en una vivienda ubicada en el barrio privado Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.
El testimonio que impulsó el expediente
Uno de los elementos que habría acelerado la investigación fue la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo vinculado a trabajos realizados en la propiedad del exfuncionario.
De acuerdo con la información publicada por distintos medios, el empresario aseguró ante la Justicia haber recibido pagos por fuera de los mecanismos formales de registración, un dato que actualmente es objeto de análisis por parte de la fiscalía y del juzgado interviniente.
La causa también incorporó mensajes y audios difundidos públicamente que forman parte del material bajo evaluación judicial y que podrían ser considerados dentro del conjunto de pruebas del expediente.
Un posible llamado a indagatoria
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la restricción para salir del país suele ser una de las medidas cautelares adoptadas en expedientes de esta naturaleza y podría anteceder a nuevas decisiones procesales.
Entre ellas aparece la posibilidad de una convocatoria a declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre una fecha para esa instancia judicial.
La investigación continúa bajo la órbita del juzgado federal de Ariel Lijo y de la fiscalía de Gerardo Pollicita, mientras avanzan las medidas destinadas a determinar el origen y la evolución del patrimonio del exfuncionario.