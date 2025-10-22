Junto al gobernador Pullaro

Gisela Scaglia: “Vamos a llevar al Congreso la mirada productivista que hoy el país no tiene”

La vicegobernadora contrapuso esa idea a las propuestas tanto “del kirchnerismo” como del gobierno nacional. Acompañada por el gobernador Maximiliano Pullaro, sostiene como la mejor plataforma de campaña posible “mostrar lo que venimos haciendo en Santa Fe”.