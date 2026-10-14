"Para adelante; impulsemos lo que viene". Con ese slogan, el gobierno de la provincia de Santa Fe prepara una nueva reunión interministerial de la gestión. Será este miércoles en la sede de Casa España a partir de las 14.30. Como en las anteriores, fueron invitados los funcionarios provinciales de primeras y segundas líneas, y legisladores del oficialismo.
Nuevo encuentro interministerial de Pullaro en Santa Fe para "impulsar lo que viene"
El lema del encuentro es "Para adelante", en la previa de un año que será netamente electoral. Fueron invitados funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y agentes de planta. El último encuentro había sido el 30 de junio.
En el caso de los diputados, algunos verán superpuesta la actividad con otra de la agenda legislativa. Es que para esa misma jornada y hora se anunció un plenario de las Comisiones de Seguridad y Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja con el propósito de avanzar en el análisis del proyecto del Ejecutivo identificado como "Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública".
En la ocasión, se recibirá la presencia de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa.
En cuanto al evento convocado por el Poder Ejecutivo, al igual que en los anteriores, también son participados los trabajadores de planta del Estado y de organismo descentralizados que deseen concurrir.
Consigna
El flyer de invitación suma al slogan el gráfico de una flecha hacia adelante. El texto se corresponde en términos literales con la representación: "Para adelante; impulsemos lo que viene".
La expresión habilita lecturas políticas, esencialmente a partir de la cercanía de 2027, el último año de gestión del actual gobernador Maximiliano Pullaro; y aquel en el que se deberán celebrar elecciones para renovar todos los cargos provinciales, incluido el suyo.
Como se sabe, la última reforma de la Constitución provincial habilitó la posibilidad de que el gobernador y vice – también los actuales- puedan ser reelectos. Pullaro, de todos modos, ha rehusado hasta aquí confirmar su eventual postulación; consultado al respecto, sostuvo que la decisión será de Unidos (la coalición a la que representa) y que no está confirmada su candidatura aún.
Antecedente
El último encuentro similar al de esta semana lo había presidido el gobernador el pasado 30 de junio. Había sido una reunión de trabajo bajo el lema "Construyendo una democracia de soluciones". Allí, el mandatario había hablado del "orgullo" que generaba "todo lo que logramos hacer en estos 30 meses de mandato". Y exhortaba a que en los seis meses siguientes, "Santa Fe se transformase en una provincia imparable".
"Cuando lleguen tiempos mejores, a Santa Fe no la va a parar nadie", decía Pullaro. Y resaltaba las "transformaciones" que se habían hecho en lo que va de su administración.
"En materia de seguridad estamos terminando el semestre con menos de 70 homicidios. Es increíble la tarea que realizamos en seguridad pública, pero eso no hubiera sido posible sin una Legislatura que acompañó las reformas, ni sin fiscales, defensores y jueces que entendieron hacia dónde iba el Gobierno y qué necesitaba la sociedad", planteaba.
En el encuentro, el mandatario había estado acompañado por la ex vicegobernadora y actual diputada nacional, Gisela Scaglia. Ambos volverán a dar el presente en la reunión del miércoles.