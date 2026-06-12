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Santa Fe simplifica inscripción de contratistas: de qué se trata el nuevo Registro

La reciente reglamentación fue aprobada por decreto del Poder Ejecutivo. Establece que todos los contratistas deberán hacer los trámite de manera digital, con uso "generalizado de firma digital o electrónica". Se evitará la superposición en la presentación de documentación.