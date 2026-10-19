Bienes provenientes de ilícitos

Subasta récord en Santa Fe: entre el "factor confianza" y la creciente necesidad económica

Más de 4 mil personas participaron del evento que se convirtió en el más participativo de los últimos años. Desde "laburantes" hasta el "buscador para reventas", entre los perfiles de los asistentes. La carga simbólica negativa por el origen de los objetos, y un proceso que se fue consolidando.