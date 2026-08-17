El acto central por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín se llevó a cabo como cada año, en la plaza homónima de la ciudad de Venado Tuerto, congregando a ciudadanos y delegaciones escolares para rendir tributo al Padre de la Patria. Durante la ceremonia, se realizaron ofrendas florales ante el monumento del prócer y se pronunciaron discursos que vincularon la gesta sanmartiniana con los desafíos actuales de gestión, honestidad administrativa y federalismo.
Pullaro llamó a honrar el legado de San Martín y el Brigadier López
El gobernador destacó la importancia de la unidad y el trabajo conjunto en un acto conmemorativo que reunió a diversas autoridades y la comunidad local.
La jornada contó con una amplia representación institucional encabezada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente local, Leonel Chiarella. Estuvieron presentes la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Clara García; la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio; y los diputados provinciales Sofía Galdares, Rosana Belatti, Leonardo Calaianov, María Fernanda Castellani. Asimismo, asistieron el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini, junto a concejales de la ciudad, los ministros os ministros Pablo Cococcioni (Seguridad), Lisandro Enrico (Obras Públicas), José Goity (Educación), Silvia Ciancio (Salud) y Daniel Di Lena (vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe) y secretarios provinciales, el jefe de Policía de la provincia de Santa Fe, Luis Maldonado, representantes del Poder Judicial, Veteranos de Malvinas, miembros del Instituto Sanmartiniano, autoridades eclesiásticas y educativas y público en general.
La Banda Municipal Cayetano Silva fue la encargada de marcar los momentos más emotivos de la tarde, entonando los himnos y la emblemática Marcha San Lorenzo. Esta pieza musical posee un vínculo histórico inseparable con Venado Tuerto, ya que fue compuesta en esta ciudad por Silva en julio de 1901. Durante el evento, se destacó que dicha marcha es ahora de carácter obligatorio en todos los actos oficiales, una iniciativa impulsada por la diputada Sofía Galnares.
Pullaro: "Unidos daremos batalla"
El gobernador Pullaro centró su discurso en la figura de San Martín como el "Padre de la Patria" y destacó su vínculo histórico con el brigadier Estanislao López. "San Martín entendió que se necesitaba valor, pero fundamentalmente coraje y convicción", afirmó el mandatario, vinculando esa valentía con la defensa actual de los recursos argentinos.
Pullaro recordó las misivas entre el Libertador y el caudillo santafesino, rescatando una frase emblemática: "Divididos seremos esclavos, pero unidos daremos batalla".
En esa línea, sostuvo que hoy la lucha no es con ejércitos, sino a través de la generación de empleo y crecimiento económico. "La honestidad, la austeridad y la administración de los recursos públicos nos muestran un camino que San Martín nos marcó", concluyó el gobernador, definiendo la obra pública como parte de ese legado.
Chiarella: "Gobernar es tomar decisiones"
Por su parte, el intendente Leonel Chiarella destacó que San Martín no fue solo un hombre de "épica", sino de "sensatez" y planificación. "Las grandes transformaciones empiezan con una idea, pero solo se vuelven realidad cuando alguien es capaz de convertir esa idea en un plan y ese plan en hechos concretos", señaló.
Chiarella agradeció públicamente al gobernador por cumplir los compromisos asumidos en la ciudad, mencionando obras estratégicas como la Circunvalación, la nueva ruta 96, el Centro de Justicia Penal, la remodelación de la plaza, el cierre del basural y la lucha contra el narcotráfico.
"La responsabilidad no consiste solamente en hacerse cargo del presente, también consiste en preparar aquello que otros van a necesitar mañana", afirmó el intendente, calificando estas inversiones como la diferencia entre "una promesa y una realidad".
Homenajes y reconocimientos
Tras los discursos, las autoridades se dirigieron al monumento al General para colocar una corona de laureles en nombre del pueblo de Santa Fe, en un gesto de gratitud por su rol en la emancipación sudamericana.
Asimismo, se rindió un especial tributo a Cayetano Silva, autor de la Marcha San Lorenzo. El gobernador y el intendente colocaron una palma en honor al compositor uruguayo que residió en la ciudad y compuso allí la emblemática marcha en julio de 1901.