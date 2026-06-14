El gobernador, Maximiliano Pullaro, fue el último martes al municipio local para firmar el compromiso de la provincia de financiar dos obras comprometidas cuando la intendencia le cedió parte del Parque Juan de Garay para levantar la estación policial.
Un gesto de Pullaro
El gobernador firmó convenios en el Palacio Municipal y luego sorprendió con una visita a las oficinas de concejales radicales, un gesto que alimentó lecturas sobre el armado de Unidos hacia 2027.
Juan Pablo Poletti destacó el gesto de Pullaro de acercarse al Palacio Municipal a firmar los acuerdos y no hacer un acto en el Salón Blanco de Casa de Gobierno como ocurre habitualmente. El senador por La Capital, Julio Francisco Garibaldi y el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile completaron la cabecera de los anuncios.
Pero, tras algunas declaraciones de las autoridades, Pullaro bajó las escaleras del Palacio Municipal y se fue hasta el Concejo y más precisamente a las oficinas de las ediles radicales Silvina Cian, María Cecilia Battistutti, Carolina Capovilla y Julián Martínez. Por supuesto, Basile se sumó al encuentro, así como el secretario privado del gobernador, el sancristobalense Edgardo Martino.
La visita y las fotos no dejaron de impactar en el mundo del Concejo y en la política capitalina donde algunos analistas entienden que el gesto tiene que ver con los armados electorales de Unidos para el 2027.