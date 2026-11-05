El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este jueves en la Casa de Gobierno al embajador de India en la Argentina, Ajaneesh Kumar. La reunión se enmarcó en la agenda de internacionalización de la Provincia y abordó, además del intercambio comercial, posibles vías de cooperación en biocombustibles, tecnología, economía del conocimiento, industrias creativas, salud y biotecnología.
Pullaro recibió en Santa Fe al embajador de India para analizar nuevas vías de cooperación
El gobernador y Ajaneesh Kumar conversaron sobre oportunidades en biocombustibles, tecnología y salud. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la posibilidad de transferir conocimientos y proveer insumos farmacéuticos con participación del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). “Pusimos sobre la mesa los temas de interés compartidos”, señaló.
Del encuentro participaron los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Cultura, Susana Rueda.
También asistieron el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; el subsecretario de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, Emiliano Melero, y los directores del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), José Berardo y Mauro Pedalino.
Puccini destacó la importancia del encuentro para el sector productivo y afirmó que “casi el 50 % de lo que adquiere son productos santafesinos”, en referencia a las compras de India a la Argentina. Entre los principales productos de ese intercambio mencionó los granos y los aceites.
El ministro señaló que se evaluaron alternativas para agregar valor a las exportaciones santafesinas y avanzar en la transferencia de conocimientos e insumos farmacéuticos con participación del LIF.
También mencionó la producción de locomotoras, las inversiones en puertos argentinos, la ciencia y la inteligencia artificial. Sobre la minería, destacó el potencial de India y explicó que durante la reunión se presentó el trabajo que Santa Fe realiza en ese ámbito.
Por su parte, Díaz dijo que en el encuentro se habló de “economías complementarias” y mencionó como ejemplo el sector agroalimentario. En materia farmacéutica, señaló que la industria india “puede tener trabajos complementarios con el LIF, con ciertos insumos”. También indicó que la provincia invitó a realizar una misión institucional a India.
Kumar sostuvo que “Santa Fe es una provincia muy importante” para India y destacó el peso de los aceites de soja y girasol en las exportaciones argentinas a ese mercado. Según indicó, esos productos representan más del 90 % del total.
El embajador agradeció la “amabilidad del gobernador Pullaro” y señaló que también se dialogó sobre oportunidades vinculadas con los productos de ingeniería y los servicios de India, y sobre “cómo Santa Fe puede agregar valor y productos para vender a India”.
La relación en números
Entre enero y agosto de 2026, India fue el principal destino de los envíos desde los puertos santafesinos, tanto por valor como por volumen. Las exportaciones alcanzaron los 2.614,8 millones de dólares, un 65,7 % más que en el mismo período de 2025, y sumaron 2.250.200 toneladas, un 44 % más que en la comparación interanual.
Entre los principales productos enviados a ese mercado se destacaron el aceite de soja en bruto, incluido el desgomado; los cueros y pieles curtidos de bovino, y las lecitinas y otros fosfoaminolípidos.