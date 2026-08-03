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La Mesa Política regresa a sus reuniones a horas de la reactivación legislativa

Con la intención de definir las próximas acciones del Congreso, el círculo rojo se reúne para debatir cambios en la Ley de Propiedad Privada y otros proyectos clave para el segundo trimestre.

La Mesa Política se renovó y comenzará a reunirse de forma semanal.La Mesa Política se renovó y comenzará a reunirse de forma semanal.
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Tras el receso invernal del Congreso Nacional, la mesa política volverá a reunirse este martes con intención de ordenar la hoja de ruta legislativa que impulsará y para debatir los cambios a instrumentar en el proyecto de Ley de Propiedad Privada.

Reunión clave en Casa Rosada

El intercambio tendrá lugar a las 13 horas, en Casa Rosada y contará con la asistencia de los nueve integrantes que retomarán la dinámica para discutir el detalle de la normativa que se tratará, por tercera vez, este jueves en la Cámara de Senadores.

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Luego, está prevista una conferencia de prensa en la Cámara Alta, a cargo de la senadora Patricia Bullrich, quien comunicará las modificaciones en la iniciativa que lleva 16 borradores del texto.

A raíz de la falta de apoyos de los aliados, en particular de los gobernadores, evalúa elevar el límite del 15% al 25% para la venta de tierras contemplada en uno de los apartados que más polémica generan del articulado.

Senator Patricia Bullrich attends a session of Argentina's Senate to discuss a juvenile criminal law aimed at lowering the age of criminal responsibility, in Buenos Aires, Argentina, February 27, 2026. REUTERS/Matias BagliettoPatricia Bullrich. REUTERS/Matias Baglietto

"Estamos en plena negociación", sostuvo un alfil legislativo, luego de que la senadora ganara la pulseada con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien resistió todo lo que pudo las modificaciones en la redacción que elaboró.

Agenda del Congreso y proyectos prioritarios

Con la agenda centrada en el Congreso, el Poder Ejecutivo deberá delimitar las fechas de otros proyectos que buscará tratar este mes y que contempla las reforma de la carta orgánica del Banco Central, calificado por los libertarios como el proyecto del semestre, y la política, otra clave para impulsar la reelección de Javier Milei.

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Asimismo, figuran también Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y el paquete económico que complementará los cambios en el BCRA.

Para eso, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a los jefes de bloque aliados a una reunión este martes, a las 15, para diseñar un cronograma de trabajo conjunto.

Por su parte, en Casa Rosada sostienen que deben debatir internamente la política que se darán para equilibrar la actividad legislativa con los planes electorales diseñados para garantizar otros cuatro años de gestión del libertario.

Congreso. Crédito: Archivo / Fernando Nicola.Congreso de la Nación. Crédito: Archivo / Fernando Nicola.

Incluso, hay quienes integran el reducido círculo que consideran que haber anticipado la campaña complejizará la tarea. "Todos los que dicen que el objetivo es la reelección no la ven. El objetivo es transformar la Argentina”, sostuvo una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

La semana pasada, la mesa política postergó la reunión a raíz del parate invernal del Congreso que finalmente concretará este martes. En la previa, este lunes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la provincia de Chaco para participar del Consejo Regional de Seguridad Interior (NEA).

No es casual la asistencia del armador nacional, Eduardo "Lule" Menem, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, dos integrante de la mesa política, en uno de los territorios más proclives a cerrar acuerdos electorales. Su gobernador, Leandro Zdero, fue de los primeros en sellar alianzas en 2025 y se espera que se repita el entendimiento en 2027.

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