El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, concretó en la semana su sexto viaje a España desde que asumió a finales de 2023.
Cómo sigue la agenda de Milei en política internacional tras su paso por España
El presidente de Argentina recibirá a un candidato regional y sumaría un nuevo viaje a Estados Unidos junto a Donald Trump.
El motivo principal del viaje de Milei fue recibir el viernes la medalla de honor de la Universidad CEU San Pablo, una distinción otorgada por su rol como economista, docente y su "destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica".
Además, el jefe de Estado fue el encargado de inaugurar los Cursos de Verano CEU-María Cristina en San Lorenzo de El Escorial, dentro de sus actividades académicas.
Durante su estadía en Madrid, sostuvo reuniones con representantes de empresas locales que acordaron eventuales inversiones millonarias en distintos sectores de la economía argentina.
Milei fue acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno, proveniente de Panamá y Nueva York.
La agenda no contempló audiencias con las máximas autoridades institucionales locales. En el caso del monarca español, no se encontrará en Madrid durante los días de la visita del mandatario argentino ya que viajará a México para asistir al cierre de la primera fase del Mundial de fútbol y reunirse con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.
La relación con el presidente Pedro Sánchez, en tanto, se mantiene distante tras el fuerte cruce diplomático de mayo de 2024, que derivó en la retirada temporal de la embajadora española en Buenos Aires. Un conflicto que comenzó a normalizarse recién en octubre pasado con la designación de un nuevo diplomático.
La cumbre del Mercosur
Milei participará este lunes y martes de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Asunción, Paraguay, en un escenario atravesado por profundas fracturas políticas con Brasil y reclamos cruzados que amenazan con paralizar la agenda del bloque regional.
El mandatario argentino llegará a la reunión marcada por el recelo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ante el reciente acuerdo arancelario bilateral firmado entre Buenos Aires y Washington, las discrepancias en torno a la solicitud argentina para ingresar al Tratado Transpacífico y el veto inflexible de la administración libertaria a la posible reincorporación de Venezuela.
El encuentro regional, que contará con la presencia confirmada de siete mandatarios y diversas delegaciones internacionales, mantendrá como ejes oficiales el seguimiento del pacto comercial con la Unión Europea y el inicio de negociaciones formales con Japón.
Sin embargo, el debate de fondo estará dominado por la inquietud de la diplomacia brasileña respecto a las eventuales distorsiones comerciales que podría generar la eliminación de aranceles para más de mil seiscientos productos estadounidenses dispuesta por el Gobierno argentino en febrero. La postura de Brasilia sostiene que cualquier alianza estratégica con Estados Unidos debe compatibilizarse estrictamente con la política arancelaria común del Mercosur.
A este foco de conflicto se suma la formalización del pedido de adhesión de la Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, una gestión impulsada por la Cancillería que abre un interrogante geopolítico inédito al situar al país en un mismo espacio comercial con el Reino Unido.
La recepción a Flávio Bolsonaro
Milei mantendrá esta semana un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires con el senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, y principal contrincante de Lula da Silva en la carrera presidencial de este año.
La reunión significaría un nuevo gesto de sintonía ideológica y respaldo político del mandatario argentino hacia la oposición conservadora de Brasil. Un hecho que se da, en paralelo, en medio de la tensión que mantiene la Casa Rosada con la administración brasileña.
Ambos dirigentes coincidirán en el marco de la conferencia internacional organizada por la Israel Allies Foundation, un foro que reunirá a legisladores, diplomáticos y funcionarios de toda América Latina en la capital argentina entre el 28 y el 30 de junio. Según precisaron desde Casa Rosada, el encuentro privado se concretará el lunes 29 de junio, un día antes de que Milei emprenda viaje hacia Asunción, Paraguay, para participar de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur.
El evento internacional en Buenos Aires se centrará en debates sobre los Acuerdos de Isaac, orientados a fomentar la cooperación estratégica entre Israel y Latinoamérica, y analizará la agenda global de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).
El marco es considerado propicio por ambas terminales políticas para escenificar el alineamiento internacional que comparten la administración libertaria y el bolsonarismo desde hace muchos años.
El respaldo de Milei a la figura de Flávio Bolsonaro justamente no es nuevo. El mandatario argentino ya habló en reiteradas oportunidades su apoyo al legislador brasileño de cara a sus aspiraciones políticas para el Palacio del Planalto.
El 4 de julio en Estados Unidos
Para completar su semana, Javier Milei regresará a su destino más elegido durante la presidencia y junto a su aliado más fuerte: Donald Trump lo recibirá en Estados Unidos.
El presidente confirmó su presencia en los actos por el Día de la Independencia, el 4 de julio, fecha emblemática que este año adquiere un carácter especial al conmemorarse el 250° aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense.