Elecciones 2025

Javier Milei cumple 55 años y prepara el cierre de campaña en Rosario

El mandatario festeja este miércoles su cumpleaños en Olivos, con una jornada sin actividades oficiales. El jueves se trasladará a Rosario para liderar la caravana de cierre de campaña de La Libertad Avanza, de cara a las elecciones legislativas del domingo.