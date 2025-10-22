Javier Milei cumple 55 años y prepara el cierre de campaña en Rosario

El presidente Javier Milei cumple este miércoles 22 de octubre 55 años, en una jornada que decidió mantener sin agenda oficial y con una celebración íntima en la residencia de Olivos.
El mandatario festeja este miércoles su cumpleaños en Olivos, con una jornada sin actividades oficiales. El jueves se trasladará a Rosario para liderar la caravana de cierre de campaña de La Libertad Avanza, de cara a las elecciones legislativas del domingo.
Nacido en 1970, el mandatario llega a su cumpleaños en plena recta final de la campaña electoral, antes del cierre previsto para el jueves en Rosario, donde encabezará la última caravana de La Libertad Avanza (LLA) rumbo a las elecciones legislativas del domingo.
Fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que Milei aprovechará el día para descansar y reunirse con su entorno más cercano, antes de retomar el ritmo de la campaña, que lo llevó en los últimos días por distintas ciudades del interior del país.
El martes, el Presidente encabezó una multitudinaria caravana en el centro de la ciudad de Córdoba, acompañado por su hermana y presidenta de LLA, Karina Milei, y por el candidato a diputado nacional Gonzalo Roca.
Desde la parte trasera de una camioneta, Milei se dirigió a los militantes con un megáfono: “Yo nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar de la noche a la mañana cien años de populismo. Les pido que nos acompañen porque vamos en la dirección correcta”, afirmó.
El mandatario sostuvo que su gestión “terminó con los piquetes” y que “los índices de inseguridad son los más bajos de la historia”. Además, prometió que “la inflación hoy es del 30 y para mitad del año que viene habrá desaparecido”.
Durante la actividad, Lilia Lemoine se fotografió con seguidores del Presidente, mientras que el diputado Gabriel Bornoroni encabezó la comitiva local. En paralelo, manifestantes de partidos de izquierda protestaron a distancia, detrás de un vallado dispuesto por la Policía, sin que se registraran incidentes.
Milei recordó ante los cordobeses que la provincia fue clave en el balotaje de 2023. “Córdoba fue la que más nos ayudó para ganarle a (Sergio) Massa. No aflojen: La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, concluyó el jefe de Estado, entre cánticos y aplausos.
Tras el acto, el Presidente permaneció varios minutos más saludando a los militantes, firmando gorras y remeras violetas que le acercaban desde la multitud.
El próximo paso será Rosario. Este jueves, Milei encabezará la última caravana de la campaña en la principal ciudad santafesina. Luego, el domingo, el país votará para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Cerca del entorno libertario anticipan que, tras los comicios, el mandatario avanzará con cambios en el Gabinete nacional para encarar la segunda mitad de su mandato, un escenario político que coincidirá con la definición de los nuevos liderazgos en el Congreso.
